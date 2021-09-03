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Hobi olarak başladı, 13 yıldır omuz omuza çalışıyorlar - Son Dakika

Hobi olarak başladı, 13 yıldır omuz omuza çalışıyorlar

03.09.2021 12:48
Hobi olarak başladı, 13 yıldır omuz omuza çalışıyorlar, System.String[]

Sivas'ta yaşayan Kadriye hobi olarak başladığı oymacılık ve hediyelik eşya işini zamanla ekmek kapısına dönüştürdü.

Sivas'ta yaşayan Kadriye hobi olarak başladığı oymacılık ve hediyelik eşya işini zamanla ekmek kapısına dönüştürdü. El ele veren çift dükkan açıp hediyelik eşyalar yapmaya başladı. Paşabey Mahallesi Kaptanlar Pasajında işlerini yürüten çift kendi el sanatlarıyla yaptıkları ürünleri satışa sunuyor. Çırak bulmakta zorluk çeken çift mesleklerini bırakmayı da düşünmüyor.

Sivas'ta, el işçiliği ile hediyelik eşya yapan Kadriye Tatlısu, "Ben ahşap oyma ustasıyım, Kültür Bakanlığından onaylı devlet sanatçısıyım, bu mesleği de 18 yıldır yapıyorum. Normalde hobi amaçlı başlamıştım. Bir kursa katılmıştım kurstan sonra da bir atölye kuraraktan bu mesleği devam ettirdim. Dükkan açtıktan 4 yıl sonra da bir evlilik gerçekleştirdim eşimde daha sonra bana yardım amaçlı geldi ve 13 yıldır da eşimle beraber devam ediyoruz. Sivas'ta ahşap oymacılığı kadın olarak tek yapan benin, eşiyle beraber yapan da tek biziz. Birbirimize destek olarak bir ömür devam etmeyi düşünüyoruz. Yaptığımız şeyler ahşap oyma üzerine kutularımız var, Sivas'a özgü kalemlikler üretiyoruz, özel kurum ve kuruluşlara istenilen şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bu iş beni bırakmadığı takdirde ben de onu bırakamayacağım, bırakmayı da pek düşünmüyorum. Çırak konusunda bütün ustaların aynı sorunu vardır. Sabır isteyen bir meslek olduğu için unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarımız da çırak bulmakta çok zorlanıyoruz" dedi.

"Benim en iyi çırağım benim eşim"

Tatlısu, "Benim en iyi çırağım benim eşim. İlk başlarda dışardan gelen insanlar bana şey diyordu, bu melek erkek mesleği olduğu için bir bayanın yapacağı hiç kimsenin aklına gelmiyor 'Usta nerde' diye soruyorlardı bana, beni usta olarak pek kabul etmiyorlardı. 'Ben ustayım' dediğimde farklı bir tepkiyle karşılaşıyorduk ama kabullendiler bir bayanında bu mesleği yapacağını. Ben bu şekilde örnek olamaya çalışıyorum gençlere, çocuklarıma inşallah devamını da getireceğiz" diye konuştu.

"Bayan usta olarak eşim tekdir"

Eşiyle birlikte çalışmaktan keyif aldığını belirten Nadir Tatlısu, "Eşimle yaklaşık 13 yıldır bu işi yapmaktayız. Ben eşimle tanıştığım zamanlarda eşim zaten bu işle alakadardı daha sonrasında beraber yapabileceğimize karar verdik. Ben de ona destek olmak adına beraber her gün üzenine bir şeyler koyarak devam ettirdik bu işi. Birkaç tane daha ahşap oyma yapan arkadaşlarımız var ama bayan usta olarak eşim tekdir. Ahşap oyma üzerine tek bayan ustasıdır Sivas'ta. Herhangi bir problemimiz yok iyi çalışıyoruz. Hatta bazı insanlar soruyorlar ' Eşinizle aynı alanda 13 yıldır aynı yerde her zaman, nasıl çatışma yaşamadan çalışıyorsunuz?' ama çok şükür bizim o konularda çatışmaya bile vaktimiz yok. Devamlı çalıştığımız için herhangi bir sıkıntı veya problem yaşamadık bu zamana kadar, eşimle çalışmakta gayet keyifli bir şey" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Hobi olarak başladı, 13 yıldır omuz omuza çalışıyorlar
Hobi olarak başladı, 13 yıldır omuz omuza çalışıyorlar
Hobi olarak başladı, 13 yıldır omuz omuza çalışıyorlar
Hobi olarak başladı, 13 yıldır omuz omuza çalışıyorlar
Hobi olarak başladı, 13 yıldır omuz omuza çalışıyorlar
Hobi olarak başladı, 13 yıldır omuz omuza çalışıyorlar
Hobi olarak başladı, 13 yıldır omuz omuza çalışıyorlar
Hobi olarak başladı, 13 yıldır omuz omuza çalışıyorlar
Hobi olarak başladı, 13 yıldır omuz omuza çalışıyorlar
Hobi olarak başladı, 13 yıldır omuz omuza çalışıyorlar

Evlilik, Atölye, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hobi olarak başladı, 13 yıldır omuz omuza çalışıyorlar - Son Dakika


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