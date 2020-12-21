Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor - Son Dakika

Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor

21.12.2020 09:50
Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor, System.String[]

Ordu'da yaşayan Ergin Seven, hobi olarak başladığı yetiştiriciliğine merakı artınca kapasitesini 3 bin tavuğa kadar çıkarttı.

Ordu'da yaşayan Ergin Seven, hobi olarak başladığı yetiştiriciliğine merakı artınca kapasitesini 3 bin tavuğa kadar çıkarttı. Seven, şuan kurduğu çiftlikte aylık 25 bin lira para kazanıyor.

Yaklaşık 10 yıl önce İstanbul'dan Ordu'nun Perşembe ilçesi Beyli Mahallesi'ne göç eden 34 yaşındaki Ergin Seven, merak üzerine kuluçka makinesi ile yola koyuldu. Bir süre sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü'ndeki hibrit civcivleri ve özel sektörden aldığın civcivler ile yumurta üretimine başladı. Tavuk sayısını giderek arttıran ve şuanda 3 bin tavuğu bulunan Ergin, doğal olarak üretmeye çalıştığı yumurtaları pazarlayarak aylık yaklaşık 25 bin lira kazandığını belirtiyor.

"Kuluçka makinesi ile başladım, 3 bin tavuğum var"

2011 yılında kuluçka makinesi ile bu mesleğe hevesinin başladığını ifade söyleyen Ergin Seven, "3 sene sonrasında, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü'ndeki hibrit civcivleri ve özel sektörden aldığımız civcivleri buraya getirdim ve yumurta arzına cevap vermeye başladım. Şuanda yaklaşık 3 bin tane hayvanımız var. Bunların içerisinde tam olarak yumurtaya başlamamış tavuklarımız da mevcut, yumurtaları da Ordu içinde ve çevre illerde satıyoruz. Şuan pandemi nedeniyle gönderim sıkıntılı olduğundan daha çok bu bölgedeki insanlara ulaştırıyoruz" dedi.

"Hobi olarak başladım, 25 bin lira kazanıyorum"

Tavukçuluk işine ilk başladığında destekler ile birlikte 500 hayvanla bu yola çıktıklarını ifade eden Seven, "Kimi zaman 3 binin üzerine de çıkarttık ancak pandemi nedeniyle şuanda sayıyı sınırlı tutuyoruz. Bu işe ilk başta hobi olarak başlamıştım ve şu anki süreci değerlendirecek olursak aylık olarak 15 bin 25 bin lira arasında bir rakam değişikliği olabiliyor kazancımızda. Bu rakamı arttırmakta bizim elimizde ancak şuanda devletimizin uygulamış olduğu pandemi koşulları çerçevesinde işimizi sürdürmeye gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Doğal ortamda yetiştirmeye çalışıyorum"

Tavuklara, kümes içerisinde en doğal yemleri yedirmeye çabaladıklarını ve doğaya bırakıp doğal beslenmelerini de sağladıklarını kaydeden Seven, "Güneş gören ortamdalar ve doğal besleniyorlar. Çiftlik gibi görünse de aralarında fark var. Bizdeki fiyatlar da gayet uygun, tanesi 1 TL. Şuanda kapalı ortamlarda elde edilen market yumurtalarından daha da ucuza geliyor. Bir koli yumurtayı 30 liradan satıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor
Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor
Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor
Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor
Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor
Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor
Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor

araştırma, İstanbul, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ligue 1'de Lille, PSG ile berabere kalarak liderliğini sürdürdü Yolsuzlukla mücadele eden ülkede şaşırtan olay! 10 bin kişi işe gitmeden maaş almış Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak, 1 bölgeye kar geliyor Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor
Ali Akman'ın Salzburg'a transferini duyuran Twitter hesabı sahte çıktı Ali Akman'ın Salzburg'a transferini duyuran Twitter hesabı sahte çıktı         
09:51
Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı         
09:35
ABD'de geliştirilen ve 70 dolara satılan elektrikli maske koronavirüsü tamamen engelliyor ABD'de geliştirilen ve 70 dolara satılan elektrikli maske koronavirüsü tamamen engelliyor         
09:20
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Tedbirlere uyulan Gaziantep'te haftalık test sayısı 2000'den 800'lere geriledi Tedbirlere uyulan Gaziantep'te haftalık test sayısı 2000'den 800'lere geriledi         
08:15
Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
05:49
İzmir'de orantısız güç kullanan polis memuru açığa alındı İzmir'de orantısız güç kullanan polis memuru açığa alındı         
01:55
Fransa'yı üzen olay! Maç sonrası üzerine projektör düşen çim görevlisi feci şekilde can verdi Fransa'yı üzen olay! Maç sonrası üzerine projektör düşen çim görevlisi feci şekilde can verdi         
00:10
Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti         
22:47
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı         
20:32
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu         
17:58
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 10:05:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hobi olarak başladı, aylık 25 bin lira kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei