Hobi olarak başladı binlerce antika ve nostalji eser biriktirdi

ERZİNCAN - Erzincan'da esnaf Hasan Akın, hobi olarak başladı yüz binlerce antika ve nostalji eser biriktirdi. Akın, bugüne kadar biriktirdiği antika eşya ve nostaljik ürünleri iş yerinde sergiliyor.

Erzincan merkez İnönü Mahallesinde esnaflık yapan 52 yaşındaki Hasan Akın, 10 yıl önce ikinci el eşya alım satım işi yapmaya başladı. Eşyalarla birlikte gelen antika ve nostalji ürünleri de hobi olarak almaya başlayan Hasan Akın yaklaşık 10 yılda yüz binlerce eser biriktirerek iş yerinde sergilemeye başladı. Hobi olarak başlayan antika eser merakı daha sonra tutkuya dönüştü. Zaman içerisinde tutkusuna hakim olamayan Akın yüz binlerce antika eşya ve nostaljik ürünlerin sahibi oldu. Genellikle Osmanlı Dönemi eserleri yansıtan ürünler arasında Zeynel Abidin'in Cümbüşü, Rus semaverleri, Fransız şamdanlı saatlerde yer alıyor.



"İkinci el eşya alımı ile başladım"

İş yerinde her kalemden ürünler olduğunu ifade eden Esnaf Hasan Akın, "Yaklaşık 10 yıldır antika işiyle uğraşıyorum. İkinci el eşya alımı ile başladım. İkinci el eşya alırken antika ve nostalji eşyalarda geldi. Onları da almaya başladım. Gittikçe birikti. Yaklaşık 1 milyon adet antika ve nostalji parçaları bulunuyor. Tabi böyle olunca da çeşit çok fazla bir kalem değil her kalemden ürün var. Osmanlı dönemi saatler, kurmalı saatler, konsol saatler, Zeynel Abidin'in cümbüşü, Rus semaverleri, birinci dünya savaşından kalma dürbünler, dolma tüfekler, Fransız şamdanlı saatler bulunanlardan sadece bazılarıdır. Bunların haricinde Rus, İngiliz, sahibinin sesi gibi gramofon çeşitleri var. Şuan elimizde çanta gramofonu var. Sahibinin sesi. Taş plak çalar orijinal sestir. Aynı masa saati gibi kurulur daha sonra plak üzerine konularak plak bitene kadar çalmaya devam eder" diye konuştu.