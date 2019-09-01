Hobi olarak başladı, kaktüs yetiştirerek ev ekonomisine katkı sağlıyor

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde seracılık yapan Sedef Demiroğlu (30), 8 yıl önce hobi olarak başladığı kaktüs yetiştiriciliğiyle ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Bayramiç ilçesinde yaşayan, 1 çocuk annesi Sedef Demiroğlu, eşi Mehmet Demiroğlu (32) ile birlikte 10 yıldır seracılık yapıyor. Seracılık işinin yanı sıra 8 yıl önce hobi olarak kaktüs yetiştiriciliğine başlayan Sedef Demiroğlu, pazar yerinde 10 ile 50 TL arasında sattığı kaktüsler ile ev ekonomisine destek oluyor.

Seralarında marul, salatalık, domates ve marulun yanı sıra kaktüs de yetiştiren Sedef Demiroğlu, "Hobi olarak kaktüs yetiştiriciliğine başlamıştım. Şuanda ise satışını yaparak evime ek gelir sağlıyorum" dedi.