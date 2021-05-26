Hobi olarak başladı, mesleği oldu - Son Dakika

Hobi olarak başladı, mesleği oldu

26.05.2021 16:42
Hobi olarak başladı, mesleği oldu, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde bir çocuk annesi Bahar Dere'nin hobi olarak başladığı epoksi reçine ve makrome örme işi, mesleği oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir çocuk annesi Bahar Dere'nin hobi olarak başladığı epoksi reçine ve makrome örme işi, mesleği oldu.

8 ay önce ilgi duyduğu makrome örmeyi internetten videolar seyrederek öğrenen Bahar Dere, daha sonra çocuğunun saçını epoksi reçine yaptırmayı düşündü. Bafra'da yapan olmayınca internetten araştıran Bahar Dere, videoları seyrederek kendisinin de yapabileceğine karar verdi. İnternetten yaptığı araştırmalar sonunda hobi olarak epoksi reçine yapmaya başladı. Daha sonra merak sardığı makrome örmeyi öğrendi. Evinin bir odasını atölyeye çevirerek burada epoksi reçine ve makrome örgüler yapmaya başladı. Yaptığı ürünlere yakın çevresinden talepler gelmeye başladı. Daha sonra kurulan ev hanımları için kurulan Kızılırmak Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne üye olarak orada açtığı sergilerde ürünlerini tanıtma fırsatı bulan Bahar Dere, hobi olarak başladığı epoksi reçine ve makrome örme işi artık mesleği oldu.

32 yaşındaki Bahar Dere, "Epoksi imalatı yapıyorum. Bebek saçlarından kolyeler, tespihler, bardak altlıkları, kitap ayraçları, ayrıyeten makrome örüyorum. Duvar süsleri çantalar, terlikler.. Ayrıca makrome örüyorum, duvar süsleri, çantalar, terlikler.. Hiç kursa gitmedim, kendim öğrenerek başladım. Makromeye merak sarmıştım 8 ay kadar önce merak üzerine başladım. Çoğunlukla videoları izleyerek internet öğrendim. Epokside oğlumun saçları elimizdeydi. Eşime tespih yaptırmayı çok istiyorduk. Kendimiz yapmayı bir deneyelim dedik. Denedim hoşuma da gitti yapmaya devam ettim. Şu anda satış yapıp ek gelir sağlıyorum. Ufak bir kısım da olsa beni tanıyanlardan talepler oluyor. Çoğunlukla saç tasarımlar değil de anahtarlık olsun, bardak altlığı olsun ya da makrome çantalar daha fazla talep görüyor. Tespihlere saç koyabiliyoruz. Taraftar tespihleri yapabiliyorum logolu ya da istedikleri resimleri bana gönderiyorlar onlara baskı çıkartıp tespihlerin içine salkıyabiliyorum. Bir de girişimci kadınların Kızılırmak Kooperatifi var. Buraya üyeyim. Orada sergilerimiz oluyor, satışlarımızı oradan da gerçekleştirebiliyoruz. Ev hanımlarını teşvik etmek için kurulmuş bir kooperatif. Bizler için çok da iyi oldu. Benim büyümemin bir sebebi kooperatif oldu. Ev kadınlarının kendi başına da olsa başarabileceğine inanıyorum. Tabii ki bir yerden sonra destek gerekiyor ama herkes kendi başına bir şeyler yapabilir" dedi. - SAMSUN

Hobi olarak başladı, mesleği oldu
Hobi olarak başladı, mesleği oldu
Hobi olarak başladı, mesleği oldu
Hobi olarak başladı, mesleği oldu
Hobi olarak başladı, mesleği oldu
Hobi olarak başladı, mesleği oldu

Kooperatif, Samsun, Bafra, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hobi olarak başladı, mesleği oldu - Son Dakika


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