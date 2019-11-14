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Hobi olarak başladı papaya üretiyor

7 saat önce

Hobi olarak başladı papaya üretiyor -Okuduğu kitaptan etkilenen bilgisayar mühendisi seracı tek başına papaya üretimine başladıANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde okuduğu yalnız ada kitabından etkilenen bilgisayar mühendisi, hobi amaçlı kurduğu tropik serada tek başına Papaya meyvesi...

Hobi olarak başladı papaya üretiyor

-Okuduğu kitaptan etkilenen bilgisayar mühendisi seracı tek başına papaya üretimine başladı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde okuduğu yalnız ada kitabından etkilenen bilgisayar mühendisi, hobi amaçlı kurduğu tropik serada tek başına Papaya meyvesi üretmeye başladı. Kilogramı 40 ile 60 TL arasında değişen papaya üretiminde ilk yıl zorlandığını söyleyen Ali Tombul, artık neredeyse bütün zamanının seralarda geçiriyor.

Bilgisayar mühendisi Mehmet Ali Tombul için çocukluk yaşlardan itibaren okuduğu kitaplarda gördüğü tropikal meyve onun en büyük tutkusu oldu. Egzotik bir meyve olan papaya için önce tohumları fidana, daha sonra meyve veren ağaca dönüştürmeyi başaran Tombul, kurduğu sera ile ürünleri daha verimli hale getirmeyi başardı. Papaya'nın yaklaşık 3 yıl süren çalışma sonunda meyve verdiğini belirten Mehmet Ali Tombul, "Küçükken yalnız ada hikayelerinin ve romanlarının etkisinde kaldım. Yıllar sonra denemeye karar verdim. Meyveyi yetiştirmek için. İlk etapta tohumdan fide üretme aşamasında bazı zorluklar yaşadık. Bunları bir şekilde deneme yoluyla aştık. Sonraki dönemde ağaçları büyütme ve meyve elde etme konusunda çalışmalar yaptık. Geçen yıl meyve elde etmeyi başardım ama çok lezzetli meyveler değildi açıkçası. Sonra ki yaptığım çalışmalarla artık bugün diyebiliyorum ki gerçekten doğal ve lezzetli meyveler üretmeyi başarabiliyorum" dedi.

Anavatanı Güney Amerika olan hoş kokulu, lezzetli bir tada sahip olan meyve ülkemizde 1 kg 40- 60 TL arasında satılıyor.

Hobi olarak başladı papaya üretiyor

Bilgisayar, Ali Tombul, Antalya, serik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:29 Kaynak: İHA
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Okuduğu Yalnız Ada kitabından etkilenip papaya üretimine başladı
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