Hobi olarak başladı, profesyonel detaylı araç temizliğinde takdir topluyor - Son Dakika

Zonguldak'ta iki yıl önce hobi olarak eşine araç temizliğinde yardımcı olan iki çocuk annesi Emine Çorbacı, yaptığı işin profesyoneli oldu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan 11 yıllık evli iki çocuk annesi, eşinin iş yerinde gerçekleştirdiği detaylı araç bakımı nedeniyle hem çevresinden hem de müşterilerinden büyük takdir topluyor. İki çocuk annesi Emine Çorbacı, ilk zamanlarda eşinin hobi olarak başlattığı işi profesyonel hale getirerek araçlarda yaptığı detaylı bakımlardan dolayı müşterilerinden büyük takdir topluyor.

Ev hanımlığından iş insanlığına hayatını adayan Emine Çorbacı yaptığı işle ilgili şunları söyledi: "Eşim Serkan Çorbacı'nın hobi olarak başlattığı detaylı araç bakım işini daha sonra profesyonel hale getirdik. Eşim maden işçisi olduğu için her zaman iş yerinde olması mümkün olmuyor. Zaman zaman eşimin yanına gelerek işi nasıl yaptığını öğrenmeye çalıştım ve daha sonra da yavaş yavaş eşim işte olduğu zamanlarda dükkanı açarak müşterilerimize hizmet vermeye çalıştım. İlk zamanlarda çok zorlandım bu iş biraz da beceri ve kuvvet isteyen bir iş. Eşimin de destekleri ile yılmayarak işin tüm püf noktalarını öğrenmeye çalıştım. Bize gelen aracın iç ve diş yüzeyi ne kadar kirli ve paslı olursa olsun ana bayiden yeni almış gibi müşterime teslim ediyorum. Aslında yaptığım iş oldukça bilgi ve beceri isteyen bir iş yani tam bir erkek işi ama ben işimi çok seviyorum. Hem eşime destek veriyorum hem de para kazanıyoruz. Sanıyorum bölgemizde benden başka bu işi yapan yok hatta Türkiye genelinde belki de ya ikinci ya da üçüncü sırada yer alıyorum bu işi yapan birey olarak" diye konuştu.

Müşterilerden şikayet değil takdir alıyor

Eşinin kendisine verdiği destekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Serkan Çorbacı ise, "İki yıldan bu yana bu işi yapıyoruz eşim ilk zamanlar yanıma öylesine gidip geliyordu. Daha sonra da ufak ufak bir şeylere yardım etmeye başladı. İki yıl içerisinde işi tamamen öğrendi. Ben işte olduğum zamanlar araç sahiplerine profesyonelce hizmet veriyor. Şimdiye kadar müşterilerimizden hiçbir şikayet almadım. Sağ olsun hem çocuklarına annelik yapıyor hem de işini profesyonelce yürütüyor" dedi.

Arabalarına bakım yaptıran müşteri ise, "Bir bayandan beklenmeyecek bir performans var. Aracımı biraz tereddütlü bırakmıştım doğrusunu isterseniz ama iki saat sonra aracımı almaya gittiğimde tertemiz pırıl, pırıl bir araçla karşılaştım bu kardeşimizin çalışması diğer bayanlara örnek olsun hem eşine yardım ediyor, hem de para kazanıyor kendisini tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK