Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor - Son Dakika

Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor

16.04.2021 11:16

Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor Askerde gördüğü istiridye mantarını mahallesinde yetiştirmeye başladı İstiridye mantar üreticisi Mesut Kahraman: "Vejetaryen olanların tüketimini tavsiye ederim ve etten daha kaliteli" Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık üreticiliğinin yanı...

Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor

Askerde gördüğü istiridye mantarını mahallesinde yetiştirmeye başladı

İstiridye mantar üreticisi Mesut Kahraman:

"Vejetaryen olanların tüketimini tavsiye ederim ve etten daha kaliteli"

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde fındık üreticiliğinin yanı sıra askerlik yaparken gördüğü ve hobi olarak istiridye mantarı üretimine başlayan Mesut Kahraman, şuanda taleplere yetişemiyor.

Karasu'da fındık üretimine alternatif olarak istiridye mantarı yetiştiriciliği dikkat çekiyor. Bu kapsamda Ortaköy Mahallesi'nde ikamet eden Mesut Kahraman, askerlik yıllarında gördüğü istiridye mantarı yetiştiriciliğini kendi mahallesinde hayata geçirdi. Kahraman, 140 kilo mantardan yaklaşık olarak 2 bin lira kar ettiğini belirterek mantarın oluşma aşamalarından söz etti. Kahraman, hobi olarak başladığı istiridye mantarına talebin de fazla olduğunu aktardı.

Etten daha kaliteli

İstiridye mantarının masrafları ve kalitesinden bahseden Mesut Kahraman, "İstiridye mantarını 3-4 yıl kadar önce araştırdığım bir şeydi" diyerek sözlerine başlayan İstiridye Mantarı Üreticisi Mesut Kahraman, "Askerliği yaptığım Karamürsel'e gittim. Orada bir arkadaşım vardı. Bana nasıl yapacağımı gösterdi, anlattı, tohumunu verdi. Geldim, deneme amaçlı kendim 44 torba yaptım. Bundan alacak olduğum mahsul, 140 kilo. Bana iyi kötü kazandıracağı 2 bin 500 TL. Bunun 500 TL'si masraf, 2 bin TL'si kar olarak kalır. Komşuma da yaptım, o da güzel ürün aldı. Bundan sonraki aşamada çoğaltmayı düşünüyoruz. Fındık üreticiliği yapıyorduk sadece ama fındık yılda bir defa ürün veriyor ancak istiridye mantarını yılda 12 ay yetiştirebiliyorsunuz. Eskiler, istiridye mantarına karakulak derdi. Et yemeyenler için yüksek kalorisi var. Tansiyonu, kolesterolü dengeliyor ve kabızlığa iyi geliyor. Vejetaryen olanların tüketimini tavsiye ederim ve etten daha kaliteli. Zehir oranı sıfır" dedi.

Ortalama sıcaklığı 20-22 derece olmalı

İstiridye mantarının üretim aşamasından bahseden Kahraman, "Kendi kompostosu var. Tohumu derler. İçinde saman, kepek ve de atölye talaşı var. Bunları haşlıyoruz, tohumuyla birlikte torbanın içerisine koyuyoruz. Bir ay komposto dönemi var. Bir ay sonra minimum sıcaklığını bulursa, verimli üretim olmuş olur. Bulunduğu ortam sıcaklığı 16 dereceden aşağı düşmeyecek, 30 dereceyi görmeyecek. 30 dereceyi görürse tohum ölüyor. Ortalama sıcaklığı 20-22 derece olmalı. Bu ortamı bulduğunda torbayı kopartınca 10 gün sonra yerinden çıkmaya başlıyor. İçerisinde asidi var. Asidin çıkması, hava alması için bu delikleri oluşturuyoruz. Daha sonra kendisi bu deliklerden çıkıyor. Denedim, tarttım ve on kiloluk torbadan 3 buçuk kilo aldım. Bu, ilk denememe rağmendi" diye konuştu.

Ben de destek konusunda araştırmalar yapıyorum

Kendisine istiridye yetiştiriciliği önerisiyle geldiklerinde mutlu olduğunu söyleyen Ortaköy Mahallesi Muhtarı İsmet Turan ise, "Mahallemde istiridye üreticiliğini yapan iki kişi var. Biz çiftçiler olarak burada sadece fındık üretimi yapıyoruz. Kendilerine, 'Sizler, bu işi bilen kişilersiniz. Siz bu işin yetiştiriciliğine başlayın, bunu gören vatandaşlar sizden örnek alır ve onlar da istiridye mantarı yetiştiriciliğine başlar' diye tavsiyelerde bulundum. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla yetiştirdikleri alanlar, kısıtlı olmasına rağmen hakikaten bu işi güzel götürüyorlar. Ben de destek konusunda araştırmalar yapıyorum" şeklinde konuştu.

Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor
Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor
Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor
Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor
Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor
Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor
Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor

İstiridye Mantarı, Mesut Kahraman, İstiridye, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hobi olarak başladı, şimdi taleplere yetişemiyor - Son Dakika Ekonomi


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