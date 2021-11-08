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Hobi olarak başladığı ahşap oymacılığında sanat eserleri üretiyor - Son Dakika

Hobi olarak başladığı ahşap oymacılığında sanat eserleri üretiyor

08.11.2021 11:10
Hobi olarak başladığı ahşap oymacılığında sanat eserleri üretiyor

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, 42 yaşındaki Hakan Öztürk, yaklaşık 16 yıl önce hobi olarak başladığı ahşap oymacılığıyla yaptığı eserleri satarak gelir elde ediyor.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde, 42 yaşındaki Hakan Öztürk, yaklaşık 16 yıl önce hobi olarak başladığı ahşap oymacılığıyla yaptığı eserleri satarak gelir elde ediyor.

Çiçekdağı ilçesinde meslek lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul, İzmir ve Antalya'da çeşitli işlerde çalışan Öztürk, ilkokuldaki resim yapma yeteneğini meslek lisesindeki bilgileriyle birleştirerek 2005 yılından itibaren meraklı olduğu ahşap sanatında kendini geliştirdi.

Yaklaşık 2 yıl önce Kovid-19 nedeniyle işsiz kalınca memleketi Büyükteflek köyüne dönen Öztürk, evinin bir odasında tokmak ve iskarpela ile fırınlanmış çam, ceviz ve söğüt gibi ağaçlardan tablolar, figürler, minyatür evler yapmaya başladı.

Eserlerini 2 hafta ile 4 ay arasında tamamlayan Öztürk, Fatih Sultan Mehmet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Neşet Ertaş, Ferdi Tayfur ve Selimiye Camisi'nin de tablolarını yaptı.

Ahşap ustası Öztürk, AA muhabirine, makine kullanmadan tokmak, çoban bıçağı ve iskarpela ile yıllanmış ağaçlardan sanat eserleri yaptığını söyledi.

Maddi sıkıntılarından dolayı iş yeri açamadığını, şimdilik evinin bir odasında çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Öztürk, hiç kursa gitmediğini, elde ettiği tecrübeyi uzun yıllar çalışarak kazandığını anlattı.

Öztürk, ilçede duvar ustalığı ile bağ bahçe yapımında çalıştığını anlatarak, "İstanbul, İzmir, Antalya gibi yerlerde çalıştığım zamanlarda işten gelip 4-5 saatimi ahşap oyma sanatına ayırıyordum. En son çalışmam özel fırınlanmış 4 senelik limba ahşabı. Yüzde 75 çam oyma kadın başı figürüm var. Çoban bıçağı ile ahşabı oyarak yaptım. Bunların yanı sıra alçıpan el oyması, taş oyma sanatı, duvar yazıları, duvar hat sanatı, yağlı boya da yapıyorum. Tablolarımdan boyalı türlerin hepsi ayakkabı boyasıdır." ifadelerini kullandı.

"Bir gün çalışmasam bu meslekte, rahatsız oluyorum." diyen Öztürk, "Makine kullanmadan tokmak ve iskarpela ile bir tabloyu çıkarabiliyorum. Genellikle ahşapları Ankara Siteler'de kestiriyorum. Bir ahşabı kullanabilmek için fırınlandıktan sonra 3 seneyi geçmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tablosunu, fırınlanmış özel limba ahşaba derin oyma şeklinde işlediğini dile getiren Öztürk, "Derin kabartma ve oyma şeklinde bir çalışmamdır. Yaklaşık 25 günde tamamladım, kendi ellerimle hediye etmek istiyorum." dedi.

Hakan Öztürk, Çiçekdağı, İstanbul, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hobi olarak başladığı ahşap oymacılığında sanat eserleri üretiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hobi olarak başladığı ahşap oymacılığında sanat eserleri üretiyor - Son Dakika
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