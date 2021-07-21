Üye Girişi
Hobi olarak başladığı arıcılığı mesleğe dönüştüren kadın girişimci azmiyle örnek oluyor - Son Dakika

Hobi olarak başladığı arıcılığı mesleğe dönüştüren kadın girişimci azmiyle örnek oluyor

21.07.2021 11:02
Hobi olarak başladığı arıcılığı mesleğe dönüştüren kadın girişimci azmiyle örnek oluyor, System.String[]

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hobi amaçlı yaptığı arıcılığı mesleği haline getiren girişimci Lale Koç, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de azmiyle kadınlara örnek oluyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hobi amaçlı yaptığı arıcılığı mesleği haline getiren girişimci Lale Koç, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de azmiyle kadınlara örnek oluyor.

Yeşilköy Mahallesi'nde eşi sayesinde arıcılığa merak salan iki çocuk annesi Koç, Karasu Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde başlatılan arıcılık kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

Başlarda hobi amaçlı iki kovanla arıcılığa başlayan Koç, zamanla işini severek kovan sayısını artırdı. Aile büyüklerinin desteğiyle kestane, orman gülü ve ıhlamur balı üreten Koç, aile bütçesine katkı sağlamanın sevincini yaşıyor.

Her gün kovanlarıyla çocuğu gibi ilgilenen Lale Koç, AA muhabirine, arıcılığı severek yaptığını, bunun çok zevkli bir iş olduğunu anlattı.

Kadınlara örnek olmak amacıyla bu işe başladığını aktaran Koç, "Her kadına tavsiye ederim. Bu bölgede ilk bayan arıcıyım ben. Valimizden, Kaymakamımızdan, bize hibe kovan vermesini istiyorum." dedi.

Bu yıl kestane, orman gülü ve ıhlamur balını karıştırarak sağım yaptıklarını dile getiren Koç, "İlk hasadımızı aldık. Balımızın kalitesi çok yüksek. Ancak hava şartlarından dolayı miktar olarak az, kalite olarak çok yüksek. Bu işi büyütmek istiyorum. Çok zevkli, hevesle yapıyorum." şeklinde konuştu.

Koç, mesleğin zorluklarına da dikkati çekerek, "Arılarla uğraşmak zor, onlarla bir çocuk gibi ilgilenmeniz, sürekli bakımlarını yapmanız gerekiyor. Her gün kontrol etmeniz lazım." diye konuştu.

"Eşim tüm mahalledeki bayanlara örnek oldu"

Yeşilköy Mahallesi Muhtar Azası olan eşi Ersin Koç da muhtarlık ve Karasu Halk Eğitimi Merkezi öncülüğünde düzenlenen arıcılık kursuyla mahalle halkına arıcılık sertifikası verdiklerini, fındığa alternatif ek gelir elde edilmesini sağladıklarını söyledi.

Yöre kadınlarının arıcılıkta uzmanlaşması için başlatılan çalışmada ilk adımı atan eşinin diğer kadınlara örnek olduğunu dile getiren Koç, "Anzer balından sonra ikinci kaliteli balı Çamdağı bölgesinde ürettik. Üç çeşit balı birleştirerek sağıma aldık ve yüksek kalitede bal elde ettik." dedi.

"Kadın girişimcileri sektöre dahil ettik"

Yörede arıcılıkla uğraşan Hayati Koç da burada çok kaliteli kestane ve "komar" adı verilen acı bal yetiştiğini anlattı.

Bu işi severek yaptıklarını ve üretimi çoğalttıklarını dile getiren Koç, "Kadın girişimcilere de ön ayak olarak onları sektöre dahil ettik." diye konuştu.

Hobi olarak başladığı arıcılığı mesleğe dönüştüren kadın girişimci azmiyle örnek oluyor
Hobi olarak başladığı arıcılığı mesleğe dönüştüren kadın girişimci azmiyle örnek oluyor
Hobi olarak başladığı arıcılığı mesleğe dönüştüren kadın girişimci azmiyle örnek oluyor
Hobi olarak başladığı arıcılığı mesleğe dönüştüren kadın girişimci azmiyle örnek oluyor
Hobi olarak başladığı arıcılığı mesleğe dönüştüren kadın girişimci azmiyle örnek oluyor

Yeşilköy Mahallesi, Sakarya, Kovan, Lale, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hobi olarak başladığı arıcılığı mesleğe dönüştüren kadın girişimci azmiyle örnek oluyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS ile ilgili iddialar asılsızdır, sınav iptal edilmeyecek 12:03 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS ile ilgili iddialar asılsızdır, sınav iptal edilmeyecek Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı 11:48 Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı Milli boksörden acı haber! Resul küçük, evinde ölü bulundu 11:35 Milli boksörden acı haber! Resul küçük, evinde ölü bulundu
CNR iflas bayrağını çekti! Mahkeme, Türkiye'nin en büyük fuar şirketi için iflas kararı verdi 11:24 CNR iflas bayrağını çekti! Mahkeme, Türkiye'nin en büyük fuar şirketi için iflas kararı verdi Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık 10:43 Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor 10:21 Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor
Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü 09:44 Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü Kimler forma giymedi ki! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu 00:07 Kimler forma giymedi ki! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu

Son Dakika Haberleri
12:06 Çeşmeden bu kez su değil, kan aktı! Kaçak kurban kesimi Boğazköy'ü kırmızıya boyadı, vatandaş isyan etti
11:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan Alişan'a taziye! Kardeşini kaybeden Alişan'ı aradı, başsağlığı diledi
11:52 Hayalet ağlara dikkat çekmek istedi! Bakan Pakdemirli'den Marmara Denizi'ne özel dalış
11:47 Antep fıstığı için hasat zamanı geldi çattı! Bekçilerin, 24 saatlik hırsız nöbeti başladı
11:43 ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu
11:31 Ayrıldığı kız arkadaşı korkulu rüyası oldu! Takıntılı kız arkadaş 3 kişi tutup, eski erkek arkadaşını dövdürdü
11:24 CNR iflas bayrağını çekti! Mahkeme, Türkiye'nin en büyük fuar şirketi için iflas kararı verdi
10:43 Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık
10:28 Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar
10:16 Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye paylaşımları peş peşe geldi
Çeşmeden bu kez su değil, kan aktı! Kaçak kurban kesimi Boğazköy'ü kırmızıya boyadı, vatandaş isyan etti Çeşmeden bu kez su değil, kan aktı! Kaçak kurban kesimi Boğazköy'ü kırmızıya boyadı, vatandaş isyan etti         
12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alişan'a taziye! Kardeşini kaybeden Alişan'ı aradı, başsağlığı diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan Alişan'a taziye! Kardeşini kaybeden Alişan'ı aradı, başsağlığı diledi         
11:54
''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu ''Şevkat Yerimdar'' dizisi beraat ettirdi! Mahkeme, cinsel istismardan verilen 28 yıllık hapis cezası kararını bozdu         
11:43
Ayrıldığı kız arkadaşı korkulu rüyası oldu! Takıntılı kız arkadaş 3 kişi tutup, eski erkek arkadaşını dövdürdü Ayrıldığı kız arkadaşı korkulu rüyası oldu! Takıntılı kız arkadaş 3 kişi tutup, eski erkek arkadaşını dövdürdü         
11:31
Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı Marmara adaları doldu taştı! Tatilci akını sonrası nüfus 15 kat arttı         
11:22
Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar         
10:29
Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı         
10:11
Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatilinde! Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatilinde!         
09:33
Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak Rachid Ghezzal, Galatasaray'da! Aslan'dan senelik 3.5 milyon euro alacak         
21:45
Sabah kaybettiği ineği, akşam Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti         
21:33
Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı         
20:33
İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim         
19:24
Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti         
18:10
Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış         
17:54
Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar         
16:10
Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı Tek suçu 'ped' demek! Kadın müşteriye indirimli ped öneren kasiyer, öfkeli kocanın saldırısına uğradı         
15:10
Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda "altın kafes"ten kaçtı         
12:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2021 12:40:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hobi olarak başladığı arıcılığı mesleğe dönüştüren kadın girişimci azmiyle örnek oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement