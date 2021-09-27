Hobi olarak başladığı arıcılıkta 50 kovanda bal üretir hale geldi - Son Dakika

Hobi olarak başladığı arıcılıkta 50 kovanda bal üretir hale geldi

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde yaşayan Mustafa Akıncı, hobi olarak 1 kovan arı ile başladığı arıcılıkta devlet desteğiyle birlikte 50 kovanda bal üretir hale geldi.

Uzun yıllar şehir dışında yaşamını sürdürdükten sonra aldığı kararla memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesi Kayalar köyüne yerleşen 41 yaşındaki Mustafa Akıncı, 13 yıl önce hobi amacıyla 1 kovan arı ile bal üretmeye başladı. İhtiyacını karşılamak amacıyla aldığı kovanlardan elde ettiği bala çevresinden de ilgi olunca kovan sayısını kendi imkanlarıyla 20'ye çıkardı. Daha sonra hazırladığı proje ile 30 bin liralık hibe desteği alan Akıncı, kovan sayısını 50'ye yükselterek yılda 600 kilogram bal üretmeye başladı.

Ailesinin de daha önce arıcılıkla uğraştığını söyleyen Mustafa Akıncı, "Hobi olarak başladığım arıcılığı şu an da profesyonel olarak devam ettirmeye çalışıyorum. Bu işe 2008 yılında 1 kovan arı ile başladım şu an da 50 kovana çıkardım ve bal üretmeye devam ediyorum. Ballarımız doğal bulunduğumuz bölgenin bitki örtüsünün de etkisiyle doğal, organik bal üretiyoruz. Polen ve propolis üretimi de yapıyoruz. Yıllık 50 kilogram polen belli bir miktarda propolis elde ediyoruz. Yıllık bal üretimimiz ise 500-600 kiloya kadar çıkıyor. Ürettiğimiz balların il dışında ve ilçemizde satışını yapıyoruz" dedi.

Akıncı, petek ve süzme balın kilosunu 100 liradan, polenin kilosun 150 liradan propolisin kilosunu ise 300 liradan satışa sunuyor.