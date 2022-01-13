Hobi olarak başladığı baston yapımında komşularına "destek" oluyor - Son Dakika

Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan emekli bekçi Yusuf Ertek, hobi olarak yaptığı bastonları yaşlılara hediye ediyor.

Gezlevi Mahallesi'nde yaşayan 75 yaşındaki Ertek, zor arazi koşullarında yetişen şimşir ağaçlarından kaşık ve baston yapıyor.

Mahalledeki bastonların çoğu onun elinden çıktı

Ertek, AA muhabirine, el emeği göz nuru ürünleri çevresine hediye ettiğini söyledi.

Yazın yaylaya göç ettiğini ve hayvancılıkla uğraştığını anlatan Ertek, "Bu işe başlayalı 5-6 sene oluyor. Emekli olduktan sonra komşulardan kaşık baston yapımını gördüm, hoşuma gitti ben de yapmaya başladım. Yaptığım kaşıkları, bastonları komşuya, ihtiyacı olan vatandaşlara hediye ediyorum. Asla para almıyorum." diye konuştu.

Ertek, bugüne kadar sayısız kaşık ve baston yaptığını belirterek, "Kaşıktan daha çok baston yapıyorum. İhtiyarlara, lazım olan vatandaşlara veriyorum. Köyde 100 kişi baston kullanırsa 70-80'i benim elimden çıkma. Yaptıklarımı, kadın, kız, erkek ihtiyacı olan kim olursa tüm komşularıma veriyorum. Bugüne kadar kaç tane yaptığımı bilmiyorum ama İzmir, İstanbul, Aydın, Karaman, Alanya gibi yerlerden gelen vatandaşlara da veriyorum. Binlerce baston yapmışımdır." sözlerine yer verdi.