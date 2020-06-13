Hobi olarak başladığı devekuşu bakıcılığı şimdi mesleği oldu. - Son Dakika

Hobi olarak başladığı devekuşu bakıcılığı şimdi mesleği oldu... Evinin bahçesini devekuşu çiftliğine dönüştürdü

Bu yumurtaların tanesi 150 liradan satılıyor

Devekuşu yumurtası örümcekleri kovuyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde ikamet eden Özcan Sayın hobi olarak başladığı devekuşu yetiştiriciliğini evinin bahçesine çiftlik kurarak geliştirdi.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde ikamet eden 48 yaşındaki Özcan Sayın hobi olarak başladığı devekuşu yetiştiriciliğini evini bahçesine devekuşu çiftliği kurarak geliştirdi. Özcan Sayın çocukları sevsin diye aldığı 3 yavru devekuşunu 8 yılda 20 anaç devekuşuna çıkartmasının ardından evinin bahçesini devekuşu çiftliğine çevirdi. Devekuşu çiftliğinde ilk kez yeni biri ile karşılaşan devekuşlarının dans etmesi ise görenleri hayrete düşürdü. Yılda 350 devekuşu yavrusu kapasitesine ulaştığını ifade eden Sayın özellikle yurtdışından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor. Devekuşu üretimine başlayan Özcan Sayın yaptığı açıklamada 8 sene önce aldığı devekuşu yavrusu ile şuanda 20 anaç devekuşu yetiştirdiğini söyledi. Sayın, "Devekuşuna merakım bundan 8 sene önce başladı. İlk etapta 3 tane yavru deva kuşu aldım ve büyüttüm. Daha sonra 3 tane anaç yaptım. Şuan 20 tane anaç ile yavru kapasitemi yıllık 350'ye çıkarttım. Biz patates, fasulye gibi alternatif ürünleri denedim. Ama onları yapamadık. Bunu da farklı bir sektör olarak gördüm ve kendimizi devekuşu yetiştiriciliğine verdik. Biraz araştırma yaptım. Tabi bir iki yıl buna emek harcadım. Çünkü bunun yazılı hiçbir yerde bilgisi yok. Veterinere gidiyorum veteriner bilmiyor. Deneme yanılma işi ile bu işi çözdük. Şuan üretim de çok iyi olduk. Yılda 350 yavru kapasitesine çıktım. Ama kendimizce kapasitemiz yine eksik. Yurtdışından taleple geliyor. Onlarla görüşüyoruz. Ama yurtdışından 500, bin ve bin 500 yavru istiyorlar. Biz o kapasiteye çıkamıyoruz. Şuan Türkiye'de yılda 350 yavru devekuşu rakamı çok iyi bir rakam" dedi.

"Evinin bahçesini devekuşu çiftliğine çevirdi"

Derinkuyu ilçesinde devekuşu üreticiliğine başlayan Özcan Sayın kısa sürede yaptığı çalışmalar sonrasında evinin bahçesini devekuşu çiftliğine dönüştürdü. Sayın, "Kendi evimizin bahçesini devekuşu çiftliğine çevirdim. Kokusu yok, rahatsızlık vermiyor ve ses yok. Komşularımızın da bir rahatsızlığı bulunmuyor" diye konuştu.

"Yumurtaların tanesini 150 liradan satıyoruz"

Devekuşu üreticiliğinin ardından devekuşu yumurtalarına da büyük ilgi gösterildiğinin ifade eden 48 yaşındaki Özcan Sayın, dekor için kullanılan yumurtaların tanesini 80 liradan, günü birlik taze devekuşu yumurtalarının tanesini ise 150 liradan sattıklarını söyledi. Sayın, "Devekuşunun eti kolesterolsüz ve siyah et dediğimiz eti var. Lif yok. Aynı zamanda yumurtası protein bakımından çok zengin. Bazen oluyor ki uzmanlar hastalara tavsiye ediyorlar. Bizden yumurtasını istiyorlar bizde satıyoruz. Bunun yanı sıra işe yaramayan yumurtalarda örümcek kovması için süs olarak dekor amaçlı olarak satıyoruz. Dekor için dediğimiz boş yumurtaları 80 liradan satıyoruz. Günübirlik taze olan yumurtaları da 130 ila 150 lira arasında satıyoruz. Bu adette fazla olduğu zaman pazarlık yapıyoruz. Şuan Türkiye'nin dışında talep var ama cevap yok. Çünkü yurtdışından gelen taleplere cevap veremiyoruz. Hobi olarak başladık. Çoluk çocuk sevsin diye ama şuanda bu işi çiftlik haline dönüştürdük" şeklinde konuştu.

Devekuşu yavrularının ise bin 400 liradan alıcı bulduğu öğrenildi.