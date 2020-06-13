Hobi olarak başladığı devekuşu bakıcılığı şimdi mesleği oldu. - Son Dakika

Hobi olarak başladığı devekuşu bakıcılığı şimdi mesleği oldu.

Hobi olarak başladığı devekuşu bakıcılığı şimdi mesleği oldu.

Hobi olarak başladığı devekuşu bakıcılığı şimdi mesleği oldu... Evinin bahçesini devekuşu çiftliğine dönüştürdü

Bu yumurtaların tanesi 150 liradan satılıyor

Devekuşu yumurtası örümcekleri kovuyor

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde ikamet eden Özcan Sayın hobi olarak başladığı devekuşu yetiştiriciliğini evinin bahçesine çiftlik kurarak geliştirdi.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde ikamet eden 48 yaşındaki Özcan Sayın hobi olarak başladığı devekuşu yetiştiriciliğini evini bahçesine devekuşu çiftliği kurarak geliştirdi. Özcan Sayın çocukları sevsin diye aldığı 3 yavru devekuşunu 8 yılda 20 anaç devekuşuna çıkartmasının ardından evinin bahçesini devekuşu çiftliğine çevirdi. Devekuşu çiftliğinde ilk kez yeni biri ile karşılaşan devekuşlarının dans etmesi ise görenleri hayrete düşürdü. Yılda 350 devekuşu yavrusu kapasitesine ulaştığını ifade eden Sayın özellikle yurtdışından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor. Devekuşu üretimine başlayan Özcan Sayın yaptığı açıklamada 8 sene önce aldığı devekuşu yavrusu ile şuanda 20 anaç devekuşu yetiştirdiğini söyledi. Sayın, "Devekuşuna merakım bundan 8 sene önce başladı. İlk etapta 3 tane yavru deva kuşu aldım ve büyüttüm. Daha sonra 3 tane anaç yaptım. Şuan 20 tane anaç ile yavru kapasitemi yıllık 350'ye çıkarttım. Biz patates, fasulye gibi alternatif ürünleri denedim. Ama onları yapamadık. Bunu da farklı bir sektör olarak gördüm ve kendimizi devekuşu yetiştiriciliğine verdik. Biraz araştırma yaptım. Tabi bir iki yıl buna emek harcadım. Çünkü bunun yazılı hiçbir yerde bilgisi yok. Veterinere gidiyorum veteriner bilmiyor. Deneme yanılma işi ile bu işi çözdük. Şuan üretim de çok iyi olduk. Yılda 350 yavru kapasitesine çıktım. Ama kendimizce kapasitemiz yine eksik. Yurtdışından taleple geliyor. Onlarla görüşüyoruz. Ama yurtdışından 500, bin ve bin 500 yavru istiyorlar. Biz o kapasiteye çıkamıyoruz. Şuan Türkiye'de yılda 350 yavru devekuşu rakamı çok iyi bir rakam" dedi.

"Evinin bahçesini devekuşu çiftliğine çevirdi"

Derinkuyu ilçesinde devekuşu üreticiliğine başlayan Özcan Sayın kısa sürede yaptığı çalışmalar sonrasında evinin bahçesini devekuşu çiftliğine dönüştürdü. Sayın, "Kendi evimizin bahçesini devekuşu çiftliğine çevirdim. Kokusu yok, rahatsızlık vermiyor ve ses yok. Komşularımızın da bir rahatsızlığı bulunmuyor" diye konuştu.

"Yumurtaların tanesini 150 liradan satıyoruz"

Devekuşu üreticiliğinin ardından devekuşu yumurtalarına da büyük ilgi gösterildiğinin ifade eden 48 yaşındaki Özcan Sayın, dekor için kullanılan yumurtaların tanesini 80 liradan, günü birlik taze devekuşu yumurtalarının tanesini ise 150 liradan sattıklarını söyledi. Sayın, "Devekuşunun eti kolesterolsüz ve siyah et dediğimiz eti var. Lif yok. Aynı zamanda yumurtası protein bakımından çok zengin. Bazen oluyor ki uzmanlar hastalara tavsiye ediyorlar. Bizden yumurtasını istiyorlar bizde satıyoruz. Bunun yanı sıra işe yaramayan yumurtalarda örümcek kovması için süs olarak dekor amaçlı olarak satıyoruz. Dekor için dediğimiz boş yumurtaları 80 liradan satıyoruz. Günübirlik taze olan yumurtaları da 130 ila 150 lira arasında satıyoruz. Bu adette fazla olduğu zaman pazarlık yapıyoruz. Şuan Türkiye'nin dışında talep var ama cevap yok. Çünkü yurtdışından gelen taleplere cevap veremiyoruz. Hobi olarak başladık. Çoluk çocuk sevsin diye ama şuanda bu işi çiftlik haline dönüştürdük" şeklinde konuştu.

Devekuşu yavrularının ise bin 400 liradan alıcı bulduğu öğrenildi.

Hobi olarak başladığı devekuşu bakıcılığı şimdi mesleği oldu.

Derinkuyu, Nevşehir, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 05:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Hobi olarak başladığı devekuşu bakıcılığı şimdi mesleği oldu. - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular 39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi Öztürk Yılmaz ve Mehmet Metiner canlı yayında birbirlerine çok ağır sözler söyledi         
23:41
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti         
23:22
Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı Meteoroloji, İstanbul için sarı kodla kuvvetli yağış uyarısı yaptı         
23:16
Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi Beşiktaşlı Burak Yılmaz, Antalyaspor maçını tribünde izledi         
23:03
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı         
22:35
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi         
22:22
Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı Türkiye'nin sınırlarını açtığı Irak'ta bir günde en yüksek koronavirüs kaynaklı ölüm yaşandı         
22:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü artışa geçen vakaları değerlendirdi: Hiçbirimiz güvende değiliz         
22:08
3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı 3 günde 3 araç çalan 4 kişiyi yaralayan firari sonunda yakalandı         
22:01
Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi Türkiye Ermenileri Patriği'nden Ayasofya'da ibadet etme talebi geldi         
21:54
AK Partili Metiner'den AK Partili Metiner'den "Gökçek neden görevden alındı?" sorusuna bomba yanıt: Parsel parsel sattı         
21:35
Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor Normalleşme sürecindeki İran, tekrar sokağa çıkma yasağı uygulamaya düşünüyor         
21:27
Sakarya ve Kırklareli'ne eylem ve etkinlik için giriş-çıkışlar yasaklandı Sakarya ve Kırklareli'ne eylem ve etkinlik için giriş-çıkışlar yasaklandı         
20:53
Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti Sağlık Bakanı, vaka sayısındaki artıştan dolayı tek cümleyle sitem etti         
20:43
Bakan Albayrak'tan Bakan Albayrak'tan "Milli Üretim" paylaşımı: Sanayicimize daha çok destek vereceğiz         
20:32
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet Beşiktaş'ta Antalyaspor maçında kale Ersin Destanoğlu'na emanet         
20:30
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti         
20:24
Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, 1459 yeni vaka tespit edildi         
20:24
Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor Brezilya'da koronavirüsten ölenleri defin için eski mezarlar boşaltılıyor         
20:18
Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar Bekçiler, yeni kanun dolayısıyla eğitime alınacaklar         
20:15
Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu Beşiktaş sahasında Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu         
19:58
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı         
19:58
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı: Gemisini kurtaran kaptan         
19:51
Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi Beşiktaş, Antalyaspor maçı öncesi tribünlere eski başkanlarının fotoğraflarını yerleştirdi         
19:39
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir ABD'de yapılan korona araştırması ezber bozdu: Bulaşıcılığı artmış olabilir         
19:36
Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı Asker uğurlamasına katılan 3 kişinin korona testi pozitif çıktı, 150 kişi karantinaya alındı         
19:35
Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti Dünya genelinde koronavirüsü atlatanların sayısı 4 milyonu geçti         
19:33
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı         
19:06
Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı Avrupa'da 4 ülke koronavirüse karşı aşı geliştirmek için anlaşma yaptı         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2020 00:24:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hobi olarak başladığı devekuşu bakıcılığı şimdi mesleği oldu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]