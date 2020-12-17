Hobi olarak başladığı keten dokuma işi ekmek kapısı oldu - Son Dakika

Hobi olarak başladığı keten dokuma işi ekmek kapısı oldu

17.12.2020 12:03
Hobi olarak başladığı keten dokuma işi ekmek kapısı oldu, System.String[]

Sinop'ta 59 yaşındaki Belgin Köklü için hobi olarak başladığı iş mesleği oldu.

Sinop'ta 59 yaşındaki Belgin Köklü için hobi olarak başladığı iş mesleği oldu.

Köklü, yaklaşık 20 yıl önce bir el sanatları festivalinde açılan stantta dikkatini çeken keten dokumalarına ilgi duymaya başladı.

Halk Eğitimi Merkezinde açılan keten dokuma kursuna katılan Köklü, zaman içinde kendisini geliştirerek tarihi yapı olan Pervane Medresesi'nde keten dokuma tezgahı kurdu.

Ketenden elbise, pano, çanta, şal, havlu, çeyizlik ve dekoratif amaçlı sehpa ile masa örtüleri yapan Köklü, zamanla genişlettiği ürün yelpazesini 15 yıldır müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Köklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak başladığı keten dokuma işinin ekmek kapısı olduğunu söyledi.

Köylerde yaşlılarla iletişim kurup unutulmaya yüz tutmuş ketenden yapılan ürünlerin dokumaları ve desenlerini onlardan örnek alarak çalıştığını belirten Köklü, "15 yıl önce açtığım iş yerimde hiçbir destek almadan kendi çabalarımla bugüne kadar geldim. Bu işe hobi olarak başladım. Çocukluğumdan bu yana el sanatlarına karşı ilgim vardı." dedi.

Tezgahların arasında büyüdüğü için bu işi yapabileceğini düşünerek tezgah aldığını aktaran Köklü, ketenin kalıcı olmasının yanı sıra nesilden nesile değeri artan bir ürün olduğunu kaydetti.

Keten dokumanın emeğinin çok fazla olduğunu belirten Köklü, "Örtüler 80, kıyafetler ise 250 liradan başlıyor. İl dışından gelen vatandaşlarımız keten ürünlerine ilgi gösteriyor. Tek başıma zor oluyor, ev hanımlarından da destek alıyorum." ifadelerini kullandı.

Sinop'ta yaklaşık 50 yıldır keten ekimi yapılmadığını da dile getiren Köklü, şunları kaydetti:

"Kaybolmaya yüz tutmuş, Sinop'a özgü keten ürününün yeniden canlanması ve desteklenmesi lazım. Köyümüzde keten ekimi yapmaya çalıştım ancak onu ip haline getirmek için makineler lazım. İnşallah ileride bunu gerçekleştiririm. İşim gereği keteni Çin'den getirtiyorum."

Sinop, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hobi olarak başladığı keten dokuma işi ekmek kapısı oldu - Son Dakika


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