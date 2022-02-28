Hobi olarak başladığı seramik sanatını geliştiren kadın yaptığı ürünleri satıyor - Son Dakika
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Hobi olarak başladığı seramik sanatını geliştiren kadın yaptığı ürünleri satıyor

28.02.2022 13:46
Hobi olarak başladığı seramik sanatını geliştiren kadın yaptığı ürünleri satıyor

Datça ilçesinde 6 sene önce hobi olarak başladığı seramik sanatını geliştirerek usta öğretici olan Gül Deniz Koca, eserlerini satışa sunuyor.

Datça ilçesinde 6 sene önce hobi olarak başladığı seramik sanatını geliştirerek usta öğretici olan Gül Deniz Koca, eserlerini satışa sunuyor.

Koca'nın, seramik hamurundan yaptığı fincan, tabak, sabunluk, takı, kapı, duvar süsü gibi süs eşyaları yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Koca, haftada 1 gün de 6 öğrencisine seramik sanatı eğitimi veriyor.

Emekli olduktan sonra seramik hamuruyla tanıştığını ve 6 yıl önce hobi olarak başladığı sanatına ilgisinin her geçen yıl arttığını belirten Koca,"Toprakla oynamak şekil vermek insanın zihnini dinlendiren bir sanat. 2019 yılında seramik fırını satın alıp evimin bahçesine yerleştirdim. Artık profesyonel oldum diyebilirim. Çevremdeki arkadaşlarım yaptığım seramikleri gördüğünde çok beğeniyorlar. Bende hediye ediyordum. Sonra dediler hediye istemiyoruz bize öğretir misin memnuniyetle dedim. Şu an haftada 1 gün bir arkadaşımızın iş yerinde 6 öğrencime seramik kursu eğitimi veriyorum." dedi.

Kursiyerlerden Deniz Dakikoğlu ise kendisinin de bu sanata ilgisinin olduğunu söyledi.

Hocalarının kendilerine kırmayarak kurs verdiğini anlatan Dakikoğlu, "Oklavayı hep kurabiye yapmak için kullanırdım bu defa seramik hamurunda kullanıyorum. Farklı bir eğlence ve bir şeyler üretiyorsunuz. Bu çok keyifli bir durum. Boynumdaki kolyeyi kendim yaptım. Arkadaşlarıma da yapıp hediye ediyorum. Mutlu oluyorlar. Güzel hatırlanmak bir anı bırakmak çok keyifli." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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