Hobi olarak başladığı süs tavuklarını ihraç ediyor - Son Dakika
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Hobi olarak başladığı süs tavuklarını ihraç ediyor

6 saat önce

AKSARAY'da boru imalatı yapan fabrikada asgari ücretle çalışan Murat Yalçın (39), 3 yıl önce hobi olarak beslemeye başladığı süs tavuklarını Azerbaycan, Irak, Rusya, Almanya, Bulgaristan ve Arap ülkelerine satıyor.

Hobi olarak başladığı süs tavuklarını ihraç ediyor, System.String[]

AKSARAY'da boru imalatı yapan fabrikada asgari ücretle çalışan Murat Yalçın (39), 3 yıl önce hobi olarak beslemeye başladığı süs tavuklarını Azerbaycan, Irak, Rusya, Almanya, Bulgaristan ve Arap ülkelerine satıyor. Birer tavuk ve horoz yetiştirerek bu işe başladığını belirten Yalçın, "Aldığım yumurtaları ve yavruları değerlendirdim. Kuluçka makinesi yaparak civciv çıkarıp sattım. Kazandığım parayla da farklı tarz tavukları getirdim. Şu ana kadar 100 tavuk ihraç ettim" dedi.

Aksaray'da oturan 2 çocuk babası Murat Yalçın, beslediği güvercinlerin sürekli hırsızlar tarafından çalınması üzerine bu kez de hobi olarak süs tavuğu yetiştirmeye başladı. Birer tavuk ve horoz besleyen Yalçın, daha sonra yetiştirdiği yeni tavuk ve yumurtalarla, evinin bahçesini çiftliğe dönüştürüp, süs tavuğu üretmeye başladı.

50 TAVUĞU OLDU

Farklı ırk ve türe sahip süs tavuğu yetiştirip sattığını belirten Yalçın, şunları söyledi:

"Bu işe ilk olarak bir ırkla başladım. Ondan aldığım yumurtaları ile yavruları değerlendirdim. Kuluçka makinesi yaparak civciv çıkarıp sattım. Kazandım parayla da farklı tarz tavukları getirdim. Bütçelerini de kendileri sağlamış oldu. Maaşımdan bir para ayırmadım. Hep kendi kendilerini amorti ettiler. Fiyatları ise cinsine göre 350 ila 2 bin TL arasıdır. Yumurtalar ise 10 TL ila 25 TL arası değişiyor. Sezonda 4 -5 ay gelir getiriyor. Bir çift tavuktan gelir elde ederek 17 farkı ırktan 50 tane tavuğum oldu."

Bazı türlerin iriliği ve kilosuyla dikkat çektiğini belirten Yalçın, "Light brahma türü horoz 14 kiloya, tavuk ise 8 kiloya kadar çıkabiliyor. Normal bir köy tavuğunun 3-4 katı yüksekliğine kadar ulaşabiliyorlar. Bunun yanında Osmanlı saraylarından günümüze kadar gelmiş yerli ve milli ırkımız  'sultan tavuklarımız' var. Bu tavuklarımızın ayakları bilezikli ve tavuk federasyonları tarafından tescilli tavuklar. Cüce koşin, frizzle ve Denizli türü tavuk ve horozlarımız var. Araucana tavuğumuz ise mavi yumurta yapıyor ve ülkemizde yaygınlaştı" diye konuştu.

TAVUKLARI İHRAÇ EDİYOR

Her tür tavuğu ayrı kümeslerde barındırdığını belirten Yalçın, "Tavuklara, Azerbaycan, Irak, Rusya, Almanya, Hollanda, Bulgaristan, Arap ülkeleri ve yurt genelinden talep var. Şu ana kadar 100 tavuğu ihraç ettim. Özellikle Arap ülkeleri tercih ediyor. Adana ve Hatay'daki arkadaşlarım sayesinde ihracatı gerçekleştiriyoruz." dedi.

Yalçın, yetiştirdikleri tavuklar sayesinde de 2 kızının da şimdiden hayvanları sevmeye alıştığını kaydetti. Asgari ücretli bir işte çalıştığı içinde süs tavuk yetiştiriciliğinden ek gelir elde ettiğini ifade eden Yalçın, "4 kişilik bir aileyiz. Asgari ücretle geçinmek zor. Çünkü çocuklarımın okul ve servis masrafları da var. Ek gelir olarak tavukları yetiştiriyoruz. 'Bal tutan parmağını yalar' atasözümüzde olduğu gibi, biz de ailecek bu tavukları elimizde tuttuğumuz sürece bundan ek gelir elde edeceğiz. Benim gibi birçok kişide tavuk beslemeye başladı. Bu hobi işine girmeleri nedeninin başında ek gelir geliyor" diye konuştu.

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Azerbaycan, Rusya, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:09 Kaynak: DHA
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