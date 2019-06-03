Son Dakika Haberleri: Hobi olarak başladığı tahta kaşıkları yapıp, satıyor
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Hobi olarak başladığı tahta kaşıkları yapıp, satıyor

34 dakika önce

MUŞ'un Zafer Mahallesi'nde yaşayan ve 2 yıl önce hobi olarak tahta kaşık yapımına başlayan Hüseyin Arme (56), bu uğraşını gelir kapısına dönüştürdü.

Hobi olarak başladığı tahta kaşıkları yapıp, satıyor, System.String[]
MUŞ'un Zafer Mahallesi'nde yaşayan ve 2 yıl önce hobi olarak tahta kaşık yapımına başlayan Hüseyin Arme (56), bu uğraşını gelir kapısına dönüştürdü.
Zafer Mahallesi'nde uzun süredir tandır evi işleten evli ve 5 çocuk babası Hüseyin Arme, 2 yıl önce yakacak olarak kullandığı odunlardan tahta kaşık yapmaya başladı. Yakacakların içindeki şimşir ve alıç odunlarını seçen Arme, babasından öğrendiği usullerle yaptığı tahta kaşıkları önce tandır evinde sergiledi. Vatandaşların kaşıklara olan ilgisini görünce satış da yapan Arme, elde ettiği geliri yine kaşık üretimine ayırdı. Küçük, orta ve büyük boy kaşıklar üreten Hüseyin Arme, günde 2-3 kaşık yapabiliyor. Kaşıklara ilginin arttığını belirten Hüseyin Arme, "Babamdan öğrendiğim bu mesleği 2 yıl önce hobi olarak yapmaya başladım. Ancak tahta kaşıklara ilgi olunca satış yapmaya da başladım. Yemek ve servis için kullanılan kaşıkları 7,50 TL ile 50 TL'ye kadar satıyorum. Ağaçtan yaptığım için insan sağlığı için de çok iyi" diye konuştu.
Tandır evinden ekmek almaya gelen vatandaşlar, kaşıkların ilgilerini çektiğini ve satın aldıklarını söyledi.


- Muş
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:15 Kaynak: DHA
Zafer Mahallesi, Muş, Güncel
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