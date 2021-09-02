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Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu - Son Dakika

Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu

02.09.2021 12:30

Antalya'da yaşayan 53 yaşındaki emekli polis Sabriye Şereflioğlu, hobi olarak başladığı mesleğinde 7 yılı geride bıraktı. Önce evinin bahçesinde hobi amaçlı tavşan yetiştirmeye başladı. Bu işi meslek haline getirmeye karar veren girişimci kadın, devletten aldığı destekle Avrupai bir tesis kurdu. Özellikle oteller ve büyük marketlerden talep gören Şereflioğlu'nun şimdiki hedefi ihracat.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki emekli polis Sabriye Şereflioğlu, 2014 yılında evinin bahçesinde hobi olarak başladığı tavşan üretimine, devlet desteğiyle Avrupa standartlarında kesimhane ve tam otomasyonlu tavşan üretim tesisi kurdu. Sabriye Şereflioğlu, kendisine ait patentli marka ve logosu ile tavşan etini yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyor.

Entegre tavşan üretim tesislerini kurarak profesyonel anlamda işe başladıklarını kaydeden Sabriye Şereflioğlu, "Evimin bahçesinde hobi olarak bu işe başladım. Daha sonra geçen yıl devlet desteği alarak profesyonel anlamda bu işe girdim. İlk kesimimizi bu sene Temmuz ayında gerçekleştirdik. Her ayın ilk iş günü kesimimizi yapıyoruz. 6-8 kişilik bir ekiple kesim yapıyoruz. Aile şirketi olarak kurulduk, kendimizi daha çok geliştirerek gençlere iş istihdamı sağlamak istiyoruz. Yurt dışına ihracat yapmak istiyoruz" dedi.

Emekli kadın polis hobi olarak başladığı tavşan üretiminde devlet desteğiyle büyüdü

"TALEP OTELLERDEN VE BÜYÜK MARKETLERDEN GELİYOR"

3 bin baş tavşan kapasiteli otomasyon sistemlerinin yönettiği tesiste, 600 baş tavşanlarının olduğunu ifade eden Sabriye Şereflioğlu, "İlk kesimde 80 kilo tavşan eti elde ettik. İlk ürünlerimizi yurt içine sattık. Tavşan etine talep, otellerden ve büyük marketlerden geliyor. Kesim zamanı her ayın ilk iş günü. Bu hayvanlar yılda 5 kez doğum yapıyor. Her doğumda 10-12 tane yavru alıyoruz. Tavşanlarımız Yeni Zelanda cinsi ve Amerika'da geliştirilmiş bir tür. Tesisimizin otomatik sulama ve havalandırması mevcut. Yemlerini kendim kovalarla koyuyorum. Bu tesis otomatik alt temizleme mekanizmasıyla temizleniyor" diye konuştu.

Emekli kadın polis hobi olarak başladığı tavşan üretiminde devlet desteğiyle büyüdü

"KADINLARIN BÖYLE BİR GİRİŞİMDE BULUNMASINI İSTİYORUM"

İşini hobi olarak yaptığını dile getiren Sabriye Şereflioğlu, "Zor bir iş ama ben 2014'ten beri yaptığım için bana zor gelmiyor. Tavşanlarımız 3 kilo ağırlığına geldiğinde kesiyoruz. Bu hayvanlar 5-6 kiloyu bulabiliyorlar. 4 aylık olunca kesiyoruz. Kadınların böyle bir girişimde bulunmasını istiyorum. Onlar içinde iş imkanı olur ve istihdam oluştururlar" şeklinde konuştu.

Emekli kadın polis hobi olarak başladığı tavşan üretiminde devlet desteğiyle büyüdü

"TAVŞAN ETİ BULUNMAYAN BİR ÜRÜN OLDUĞU İÇİN TALEP GÖRÜYOR"

İşletme olarak hedeflerinden de bahseden Sabriye Şereflioğlu, "Yurt dışına 4-5 ton et kapasitesini ulaştığımızda ihraç edeceğiz. Almanya ve Fransa'ya ihraç etmeyi düşünüyoruz. Tavşan eti her an bulunabilecek bir et değil. Özel çiftlikler kuruluyor. İki hangarımız var buralarda yetiştiriyoruz. Şirketimizi daha çok büyüterek 4 hangara çıkaracağız. Tavşan eti bulunmadığı için talep görüyor" ifadelerini kullandı.

HACCP gıda güvenlik sisteminin uygulandığı kesimhanede, hayvan bekletme odası, kirli alan, temiz alan, karkas duşlama, ön soğutma, paketleme, tartma ve etiketleme, eksi 40 şoklama ve eksi 18 donuk muhafaza proseslerinin oluşturulmasın bir hayli zaman aldığını belirten Sabriye Şereflioğlu, "Ülkemizde örnek alabileceğimiz bir tavşan kesimhanesi olmadığı için Avrupa ülkelerinden araştırmalar yaparak ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin büyük yardımlarıyla yaklaşık bir senede tamamladık" açıklamalarında bulundu.

Emekli kadın polis hobi olarak başladığı tavşan üretiminde devlet desteğiyle büyüdü
Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu
Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu
Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu
Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu
Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu
Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu
Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu
Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu
Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu
Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu
Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu

İhracat, Antalya, Emekli, Polis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hobi olarak başladığı tavşan üretiminde Avrupai bir tesis kurdu - Son Dakika Ekonomi


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