HOBİ OLARAK BAŞLADIĞI TESPİH MESLEĞİ OLDU - Son Dakika

MARDİN, tarihi mekanların yanısıra tespih aksesuarı ile de oldukça ilgi çekiyor. Özellikle kehribar çeşitleri turistlerin ilgi odağı olurken, çekildikçe renk değiştiren tespihler de dikkat çekiyor. Mardin'in tarihi çarşısında tespih mesleğini sürdüren Nurettin Acun (57), tespih koleksiyonuyla dikkatleri üzerinde topluyor. Yaklaşık 50 ila 200 yıl arasında tarihe sahip tespihler, göz kamaştırıyor. Hobi olarak başladığı ve daha sonra tespih mesleğini sürdüren Acun, Bu işi artık meslek haline getirdim. Bu işi yaparken, tespihleri iyi anlamak lazım dedi.

'TESPİHLERE YABANCI TURİSTLER İLGİ GÖSTERİYOR'

27 yıldır tespih mesleğini yaptığını belirten Acun, Tespihlere yabancı turistler ilgi gösteriyor. Kehribarı bütün dünya tanıyor. Tabi burada da bizim bölgede hobi olarak bir çok kişi alıyor. Kehribar bütün dünyada geçerlidir, yani bazı zamanlarda altın yada benzeri şeyler satılmıyor ama kehribar her zaman satılabilir bir maddedir. Bütün kehribarlar, ilk önce sarı olur, sonra hafif kırmızıya girer, sonra tam vişne rengine döner. O vişne rengi tam oldu mu, Osmanlı oluyor, eski oluyor, daha kıymetleniyor. Ne kadar çeksen o kadar kıymetli oluyor. Eskidikçe kıymetleniyor diye konuştu.