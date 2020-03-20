Hobi olarak başladığı vücut geliştirme sporunda Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
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Hobi olarak başladığı vücut geliştirme sporunda Türkiye şampiyonu oldu

17 dakika önce

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 34 yıl önce başladığı vücut geliştirme sporunu kendine meslek edinen Kazım Durmuş (55), şehrini temsilen katıldığı Vücut Geliştirme ve Fitness yarışmasında Türkiye Şampiyonu oldu.

Hobi olarak başladığı vücut geliştirme sporunda Türkiye şampiyonu oldu, System.String[]

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 34 yıl önce başladığı vücut geliştirme sporunu kendine meslek edinen Kazım Durmuş (55), şehrini temsilen katıldığı Vücut Geliştirme ve Fitness yarışmasında Türkiye Şampiyonu oldu. Bu başarısının ardından Vücut Geliştirme Milli Takımı'na da seçilen Durmuş, yaptığı sporla doktorlarla hastanede değil, spor salonunda tanıştığını söyledi.

Evli, iki çocuk babası Kazım Durmuş, 21 yaşında hobi olarak vücut geliştirme sporuna başladı. Zamanla bu spora ilgisi daha da artan Durmuş, antrenör oldu. Çeşitli spor salonlarında 10 yıl antrenörlük yapan Durmuş, 2009 yılında önce kendi spor salonunu açtı. Yoğun ilgi üzerine Durmuş, kısa sürede spor salonlarının sayısını beşe çıkardı. Aynı zamanda spora da devam eden Durmuş, son olarak Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu tarafından geçen 4- 8 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Özer Baysaling Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda, 55 kilo ve üstü kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Durmuş, bu şampiyonluğun ardından Vücut Geliştirme Milli Takımı'na da seçildi.

Aydın'dan ilk kez bir vücut geliştirme şampiyonunun çıkmasına kendi adına çok sevindiğine değinen Durmuş, "34 yıl önce başladığım vücut geliştirme sporunu kendime meslek edinerek buralara kadar geldim. 11 yılda 5 tane spor salonu hizmete açmama rağmen kendim de bu sporu yapmayı sürdürdüm. Haftanın 6 günü 2,5 saat antrenman yapıyorum. Sadece 1 günü ise dinlenmeye ayırıyorum. Salonumda, yarışmaya hazırladığım sporcular da var" dedi.

'DOKTORLA SPOR SALONUNDA TANIŞTIM'

Yaptığı sporun sağlık üzerindeki faydalarını anlatan Durmuş, "Vücut geliştirme, çok iyi bir spor. İnsanı sağlıklı ve genç tutar. Yaşlanmayı önler. Kolesterol, kas ağrısı, şeker, bel ağrısı ve buna benzer birçok rahatsızlığı önler. Bu nedenle herkese tavsiye ediyorum. 34 yıldan beri bu sporu yapıyorum. Hiç sağlık sorunum olmadı. Gençlere sporu tavsiye ediyorum. Şu an gençler bu konuda çok bilinçli çok da rağbet var. Bu sporu yaptığım için ben hastaneye gitmiyorum ancak doktorlar spora geliyor. Doktorlarla hastanede değil, spor salonunda tanışıyorum. Bu da benim için çok güzel bir şey. Şu ana kadar hiçbir hastanede kaydım yok" diye konuştu.

Durmuş'un daha önce katıldığı 4 resmi vücut geliştirme müsabakalarında ayrıca bir 4'ncülük, iki 5'ncilik ve bir de 6'ncılık derecesi bulunuyor.


Türkiye, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:17 Kaynak: DHA

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