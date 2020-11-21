Hobi olarak başladıkları kaz yetiştiriciliğinde çiftlik sahibi oldular - Son Dakika

Hobi olarak başladıkları kaz yetiştiriciliğinde çiftlik sahibi oldular

21.11.2020 11:15
Hobi olarak başladıkları kaz yetiştiriciliğinde çiftlik sahibi oldular, System.String[]

Bolu'da hobi amacıyla kaz yetiştiriciliği yapan iki arkadaş, zamanla işi büyüterek çiftlik sahibi oldu.

Bolu'da hobi amacıyla kaz yetiştiriciliği yapan iki arkadaş, zamanla işi büyüterek çiftlik sahibi oldu.

İstanbul'dan Mudurnu ilçesine tatil için gelen Murat Ünsal ve Sinan Sözersoy, burada kaz yetiştiren ailelerle tanıştı.

Bu işle hobi olarak ilgilenmeye başlayan iki arkadaş, daha sonra Bolu-Mudurnu kara yolunda bulunan ve daha önceden tavuk yetiştirilen çiftliği satın aldı. İki arkadaş, çiftlikteki kümeslerde düzenlemelerle 800 Mast cinsi kaz yetiştirmeye başladı.

Murat Ünsal, AA muhabirine, Mast cinsi damızlık kazlarının olduğunu belirterek, "Kazlar ocak ayında yumurtlayacak, 5-6 ay yumurta verecek. Yumurtalarını kuluçka makinelerinde çıkarıp kaz yavruları elde edeceğiz ve isteyen herkese dağıtacağız." diye konuştu.

Yetiştirilen kazların 5 ile 7 kilogram olduğunu anlatan Ünsal, "Biz kazları, arpa, buğday, yulaf ve mısır vererek besliyoruz. Ayrıca hayvanlara yeşil ot ve besin değeri yüksek hasıl veriyoruz. Vitamin değeri çok yüksek bir ton buğday ve arpadan 6 ton elde edip kazları besliyoruz." diye konuştu.

Kaz etinin dünyada önemli yere sahip olduğunu anlatan Ünsal, " Türkiye'mizde çok tanınmıyor. Hem bunu tanıtmak hem de hobi amacıyla başladığımız işi ticari boyuta taşımak, ileriye dönük ihracat yapmak maksadıyla bu işe başladık. Yaklaşık 700-800 anaç kazımız var." dedi.

Ünsal, kaz etinin faydalarına da değinerek, "Kolesterolü çok düşük, insan sağlığına faydalı bir et. Kemik gelişimine faydalı, besin değeri çok yüksek. Yaklaşık 100 gram kaz etinde 56 gram protein var." ifadesini kullandı.

Kazın soğuk iklimi sevdiğini vurgulayan Ünsal, "Mudurnu'nun havası da Kars'a yakın. Eksi 40 dereceye dayanıklı bu hayvanlar. Kars'ta kaz yetiştiriciliği meşhur. Biz de Türkiye'nin her yerine 2021 yılında Mudurnu'dan pazarlama yapacağız." diye konuştu.

Ünsal, ileride kendi kesimhanelerini kurup ihracat yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

İstanbul, Mudurnu, Tavuk, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Hobi olarak başladıkları kaz yetiştiriciliğinde çiftlik sahibi oldular - Son Dakika


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