Hobi olarak başladılar, dev balıklar yakalıyorlar

Edirne'de, 8 yıl önce hobi olarak balıkçılığa başlayan Hanife Akkıyık (57) ve Halim Akkıyık (60) çifti, yakaladıkları dev balıklarla görenleri hayrete düşürüyor. Akkıyık çifti yaklaşık 80 kilogram dev yayın balığı ve 60 kilogram yine dev sazan balığı yakaladı.



Edirne Süloğlu ilçesi Geçkinli köyünde yaşayan Hanife ve Halim Akkıyık çifti, Geçkinli Göleti ve Süloğlu Barajı'nda, dev yayın ve sazan balığı yakaladı. Yaklaşık 8 yıl önce hobi olarak başladıkları balıkçılıkta yıllar içerisinde yakaladıkları dev balıklarla bölgede adlarından söz ettiren Akkıyık ailesi, bu kez de kendi rekorlarını kırarak, yaklaşık 80 ve 60'ar kiloluk dev balıklarla poz verdi.



Edirne'nin Geçkinli köyünde yaklaşık 8 yıl önce hobi olarak balıkçılığa başlayan 57 yaşındaki Hanife Akkıyık, gölette kendi boyundan büyük dev yayın balığı yakaladı. Av sezonunun açılışının kendisine uğurlu geldiğini ifade eden Akkıyık, balıkla çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak çok mutlu olduğunu söyledi.



Akkıyık ailesinin oğulları Tolga Akkıyık da, "Şehir merkezinde bir balık satışı yaptığımız işletmemiz var. Annem ve babam bu işe iyice merak sardı. Gün geçtikçe daha büyük balıklar yakalıyorlar. Bizlerde özel restoranlara ve şahıslara satışını gerçekleştiriyoruz" dedi. - EDİRNE