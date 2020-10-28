Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular - Son Dakika

Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular

28.10.2020 09:31
Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular, System.String[]

Palandöken Belediyesi, salgın sürecinde kültür merkezleri vasıtasıyla verdiği online ve yüz yüze eğitimle kursiyerlerin hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Palandöken Belediyesi, salgın sürecinde kültür merkezleri vasıtasıyla verdiği online ve yüz yüze eğitimle kursiyerlerin hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Çok sayıda vatandaşa ekonomik anlamda güçlenebileceği meslekler kazandıran Palandöken Belediyesi, son olarak resim kursuna katılan 5 kursiyerin üniversiteli olmasını sağladı.

Palandöken Belediyesi Efkan Ala Kültür Merkezi'nde açılan resim kursuna katılan kursiyerlerden 5'i, özel yetenek sınavlarında elde ettikleri başarıyla Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eğitim Fakültesi Resim Bölümü'nü dereceyle kazandılar.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, dereceyle üniversiteli olan kursiyerleri Efkan Ala Kültür Merkezi'nde ziyaret ederek tebrik etti. Recep Tayyip Erdoğan ve Efkan Ala Kültür Merkezleri'nde açmış oldukları kurslarda eğitim gören kursiyerlerin başarılarıyla gurur duyduğunu ifade eden Başkan Sunar, "Belediyemiz bünyesinde iki kültür merkezimiz bulunuyor. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezimiz ilçemizin doğusunda, Yunus Emre Mahallemizde faaliyetlerini sürdürüyor. Efkan Ala Kültür Merkezimiz ise ilçemizin batısında, Hüseyin Avni Ulaş Mahallemizde bu yıl faaliyete açtığımız kültür merkezi. Her iki kültür merkezimiz de tam kapasite hizmet veriyor. Salgın sürecinde yüz yüze eğitime ara verdik, online eğitimle devam ettirdiğimiz kurslarımız oldu süreçte. Şimdi normalleşme süreciyle burada kurslarımızı yeniden açtık. Resim kursuna devam eden arkadaşlarımız var. Resim kursumuzda yaklaşık 40 kursiyerimiz eğitim aldı. Kursiyerlerimizden 6'sı süreçteki gelişimleriyle üniversiteyi düşündüler ve özel yetenek sınavına katıldılar. 5'i dereceyle kazandı. 4 kursiyerimiz eğitim fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü, 1 kursiyerimiz de Güzel Sanatlar Fakültesini kazandı. Çok mutlu olduk. Kendilerini yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında da başarı diliyorum. Arkadaşlarımızın üniversite eğitimleri boyunca tüm imkanlarımızdan faydalanabileceğini de özellikle belirtmek istiyorum. Kendilerinin bir süreç sonra burada eğitim görecek olan kursiyerlerimize ağabeylik, ablalık etmelerini bekliyorum" dedi.

"Kurslarımıza ev hanımlarının ilgisi yoğun oluyor"

Kültür merkezlerinde eğitim gören kursiyerlerle bir gönül bağı oluşturduklarını ifade eden Başkan Sunar, bünyelerinde hizmet veren her iki kültür merkezinde de kursiyerlere ayrıcalıklı imkanlar sağladıklarına vurgu yaptı. Ev hanımlarının kurslara özel ilgisinin olduğunu aktaran Başkan Sunar, kurslara katılan ev hanımlarının çocukları için kreş hizmeti sağladıklarını da ifade ederek, "Kültür merkezlerimize ev hanımları yoğun ilgi gösteriyor. Nitekim üniversiteyi kazanan kursiyerlerimizden birisi ev hanımı. Kendisinin bir de çocuğu var. Çocuğunu kültür merkezimizde bulunan kreşe bırakarak eğitimini almaya devam ediyor. Diğer ev hanımlarının da çocuklarını rahatlıkla kreşe bırakarak kurslarımızdan faydalanabileceğini özellikle belirtmek isterim" diye konuştu

Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular

Hobi olarak başladıkları kurslarda kaydettikleri gelişimle biranda kendilerini yetenek sınavında bulduklarını anlatan kursiyerler, eğitmen hocalarına ve sağlanan imkanlardan dolayı Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a teşekkürlerini ifade ettiler. Kursta gösterdikleri başarı ile üniversite kapısını aralayan Burçak İlbeyi (hemşire), Başkan Sunar'ın kara kalemle yaptıkları portresini hocaları Oğuzhan Taşcuoğlu ile birlikte hediye ettiler.

Erzurum'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Mareşal Çakmak Hastanesinde görevli hemşire Burçak İlbeyi (25), salgın sürecinde yaşanan stresi atmak için resim kursuna katıldığını ifade ederek, pandemi süresinin kahramanları sağlık çalışanları için çizdiği tabloyu paylaştı. İlbey, "Palandöken Belediyesi'nin kültür merkezinde sağladığı imkandan haberdar olur olmaz pandemi sürecinin stresini de atmak için kursa katılmaya karar verdim. Burada yoğun tempoda yaptığımız çalışmalar neticesinde ciddi gelişim kaydettim. Üniversite sınavına katıldım ve dereceyle kazanma başarısı gösterdim. Süreçte bizlere imkan sağlayan Palandöken Belediyle Başkanımız Muhammet Sunar'a ve hocamız Oğuzhan Taşçıoğlu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu

Ev hanımı üniversiteli oldu

Belediyenin birçok kursuna katılan evli ve 1 çocuk annesi Necla Gök Küçük de, üniversiteyi dereceyle kazanan kursiyerlerden oldu. Hayatın öğrenme yolculuğu olduğunu ifade eden Küçük, "Kültür merkezinde açılan çok sayıda kursa katılım sağladım. Hayat öğrenme yolculuğu. Bende hep öğrenmenin peşinde oldum. Son olarak resim kursuna da katılma kararı aldım. Burada yoğun bir çalışma içerisine girdim. Kendimi geliştirdim ve üniversiteli olabilmek için açılan yetenek sınavına katıldım. Dereceyle sınavı kazandım. Palandöken Belediye Başkanımız Muhammet Sunar'a, hocamız Oğuzhan Taşçıoğlu'na ve Kültür Merkezi personeline teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular
Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular
Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular
Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular
Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular
Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular
Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular
Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular
Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular
Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular

Muhammet Sunar, Üniversite, Palandöken, Resim, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular - Son Dakika


Son Dakika

Hatay'daki yangının bıraktığı hasar sabahın ilk ışıklarında ortaya çıktı! Kaplumbağa yanarak telef oldu Oyuncu Hande Erçel'in dekolteli pozlarına beğeni yağdı Eve giren şüpheli, Suriyeli ailenin 2 yaşındaki çocuğunu kaçırmaya çalıştı Meteoroloji 2 bölgeyi uyardı! Ege ve Marmara'da yağış bekleniyor Türk bayrağını yola serdiler, araçlar üzerinden geçti! Tepki toplayan o görüntülere soruşturma Gözü dönen şahıs, önce ayrıldığı nişanlısı ve annesini sonra kendini öldürdü İnşaatta elleri ve ayakları bağlı kız çocuğu bulundu MAK Danışmanlık, son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı! Barajı üç parti geçiyor
Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Charlie Hebdo'ya sert tepki: Tarihin çöplüğünde yok olacaklar Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Charlie Hebdo'ya sert tepki: Tarihin çöplüğünde yok olacaklar         
09:13
Usta oyuncu Hikmet Karagöz, birkaç yakınının katıldığı törenle sessiz sedasız defnedildi Usta oyuncu Hikmet Karagöz, birkaç yakınının katıldığı törenle sessiz sedasız defnedildi         
08:50
CHP, Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı hakkında inceleme başlattı CHP, Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı hakkında inceleme başlattı         
08:29
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlığını kaybedip elemeye kalan isimler belli oldu MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlığını kaybedip elemeye kalan isimler belli oldu         
07:48
Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi! Tarım arazilerini bölenlere hapis cezası var Hobi bahçeleri ile ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi! Tarım arazilerini bölenlere hapis cezası var         
00:46
Charlie Hebdo'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Ahlaksız karikatüre Türkiye'den tepki yağıyor Charlie Hebdo'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alçak saldırı! Ahlaksız karikatüre Türkiye'den tepki yağıyor         
23:43
Salgın nedeniyle Sakarya'daki tüm hastanelerde acil olmayan ameliyatlar durduruldu Salgın nedeniyle Sakarya'daki tüm hastanelerde acil olmayan ameliyatlar durduruldu         
21:49
Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi         
21:37
Karşılıklı boykot uygulayan Türkiye ve Fransa'nın ekonomik ilişkileri ne boyutta? Dikkat çeken rakamlar Karşılıklı boykot uygulayan Türkiye ve Fransa'nın ekonomik ilişkileri ne boyutta? Dikkat çeken rakamlar         
19:52
Azerbaycan milletvekili Paşayeva'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek: Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz Azerbaycan milletvekili Paşayeva'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına destek: Fransız mallarının boykotuna başlıyoruz         
17:36
Öldürdüğü hamile kız arkadaşının cansız bedenini yol kenarına atarken görüntülendi Öldürdüğü hamile kız arkadaşının cansız bedenini yol kenarına atarken görüntülendi         
16:31
Azerbaycanlı öğretim görevlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın Azerbaycanlı öğretim görevlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı: Bizi öldürün ama onlara bırakmayın         
16:22
Bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü Bornozla yatağa atlayan Nusret Gökçe'nin cinsel organı göründü         
15:19
Dünyada sadece Tokat'ta çıkan milyonlarca yıllık taş, işlendikten sonra gramı 700 dolardan satılıyor Dünyada sadece Tokat'ta çıkan milyonlarca yıllık taş, işlendikten sonra gramı 700 dolardan satılıyor         
14:31
Kocasına mesaj atan Özlem Parlu'nun üzerine yürüyen Selin Ciğerci'ye hapis istemiyle dava açıldı Kocasına mesaj atan Özlem Parlu'nun üzerine yürüyen Selin Ciğerci'ye hapis istemiyle dava açıldı         
14:24
Oğlu, hamile gelininin yanında öldürülen baba: Doğum günüm oğlumun ölüm günü oldu Oğlu, hamile gelininin yanında öldürülen baba: Doğum günüm oğlumun ölüm günü oldu         
11:57
Krediyle aldığı koyunlar küpe takıldıktan sonra aniden fenalaşıp ölmeye başladı Krediyle aldığı koyunlar küpe takıldıktan sonra aniden fenalaşıp ölmeye başladı         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2020 09:36:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hobi olarak başladılar, üniversiteli oldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei