Hobi olarak başlayıp 5 yılda 9 bin plak biriktirdiler

Denizli'de yaşayan Cansu Atik ve İsmail Alparslan Ece, 2017 yılından bu yana hobi olarak topladıkları 5 bini imzalı 9 bin plaktan oluşturdukları koleksiyonu nostalji kafede sergiliyor.

Cansu Atik ile liseden bu yana arkadaşı olan İsmail Alparslan Ece, 2017 yılında İzmir'de çalıştıkları tekstil fabrikasından ayrıldıktan sonra ilgi duydukları plakları bit pazarından veya satış yapan yerlerden toplamaya başladı.

Kısa sürede ellerindeki plakların sayısı artan ikili, Türkiye'nin dört bir yanını dolaşarak nostaljik plakları toplamayı sürdürüyor.

Sanatçıların konserlerini de takip eden Atik ve Ece, aralarında Ajda Pekkan, Erol Evgin, Ümit Besen, Işın Karaca, Selami Şahin, Orhan Gencebay, Bülent Ersoy, Neşe Karaböcek gibi isimlerin de yer aldığı yüzlerce ünlüye plaklarını imzalattı.

Yaklaşık 5 yıllık süreçte 9 bin plak toplayan ve bunların 5 binini sanatçılara imzalatan ikili, Denizli'de açtıkları nostalji kafede koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Türkiye'nin her bölgesine giderek farklı şehirlerdeki konserleri takip ettiklerini dile getiren Cansu Atik, AA muhabirine, ellerinde birçok sanatçıya ait imzalı plak bulunduğunu söyledi.

Konser vermeyen ya da sahne almayanların da evlerine gidip plaklarını imzalattıklarını anlatan Atik, "1960-70'lerde çok ünlü olan, bir iki plak çıkarmış ancak şimdilerde pek bilinmeyen çok sanatçı var. O sanatçıların şarkıları biliniyor ama kimin söylediği artık çok bilinmiyor. Bu şekilde birçok sanatçının imzalı plağı var elimizde." dedi.

Plak toplamaya hobi olarak başladıklarını aktaran Atik, arşivlerini hiçbir zaman kaybetmek istemediklerini dile getirdi.

Atik, koleksiyonerliğin bir sonu olmadığını ifade ederek, "Bir plağın farklı farklı baskıları oluyor. Biz bunların hepsini toplamaya çalışıyoruz. Aynı plaktan 4 tane olan var elimizde ama hepsi farklı yıllarda basılmış, farklı versiyonları." diye konuştu.

Plaktan müzik keyfinin çok farklı olduğunu söyleyen Atik, plakların içinde yer alan şarkıların hikayelerini de öğrendiklerini sözlerine ekledi.