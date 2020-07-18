Hobi olarak girdiği çini üretiminde yurt dışına açıldı - Son Dakika

TOKAT'ta hobi olarak başladığı çinicilikte kendi atölyesini kuran Ömür Özfalay (34), ürünlerini yurt içinin yanı sıra 3 ülkeye daha gönderiyor. Okuduğu bir kitaptan etkilendiğini belirten Özfalay, "700 yıl önce de Tokat'ta çininin var olduğunu öğrendim ve kendime ait bir form geliştirdim" dedi.
İstanbul'da kurumsal bir firmada satış pazarlama sorumlusu olarak çalışırken hobi olarak 2015 yılında çini kursuna giden Ömür Özfalay, 2018 yılında işinden ayrılarak memleketi Tokat'a geldi. Kendi atölyesini açan Özfalay, Osmanlı geleneği 700 yıllık motifleri çinilere işlemeye başladı. Özfalay, sosyal medya paylaşımlarının ardından gelen yoğun talep üzerine, yurt dışına bile ürün göndermeye başladı.
İlk işe başladığı zamanlarda vatandaşların çini mesleğini garipsediklerini söyleyen Ömür Özfalay, "Buraya gelenlere çinin tarihini anlatıyoruz. Tokat'ımız el sanatlarıyla ünlü bir ilimizdir. İnsanlara en çok sosyal medyadan ulaşabiliyorum. Özelikle yut içinden özel bir koleksiyon olduğu için talep çok iyi, yurt dışından ise İngiltere, Suudi Arabistan, Dubai'den talepler var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorum" diye konuştu.