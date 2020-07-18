Hobi olarak girdiği çini üretiminde yurt dışına açıldı - Son Dakika

Hobi olarak girdiği çini üretiminde yurt dışına açıldı

TOKAT'ta hobi olarak başladığı çinicilikte kendi atölyesini kuran Ömür Özfalay (34), ürünlerini yurt içinin yanı sıra 3 ülkeye daha gönderiyor.

TOKAT'ta hobi olarak başladığı çinicilikte kendi atölyesini kuran Ömür Özfalay (34), ürünlerini yurt içinin yanı sıra 3 ülkeye daha gönderiyor. Okuduğu bir kitaptan etkilendiğini belirten Özfalay, "700 yıl önce de Tokat'ta çininin var olduğunu öğrendim ve kendime ait bir form geliştirdim" dedi.

İstanbul'da kurumsal bir firmada satış pazarlama sorumlusu olarak çalışırken hobi olarak 2015 yılında çini kursuna giden Ömür Özfalay, 2018 yılında işinden ayrılarak memleketi Tokat'a geldi. Kendi atölyesini açan Özfalay, Osmanlı geleneği 700 yıllık motifleri çinilere işlemeye başladı. Özfalay, sosyal medya paylaşımlarının ardından gelen yoğun talep üzerine, yurt dışına bile ürün göndermeye başladı.

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Çini kursuna hobi olarak başladığını ifade eden Ömür Özfalay, "İstanbul'da kurumsal bir firmada satış pazarlama sorumlusu olarak çalışırken çini ve seramik kurslarına gidiyordum. Bunu daha sonra meslek haline dönüştürmeye karar verdim. Kurumsal firmayı bırakarak meslek edindim. Normalde İstanbul'da yaşıyordum, memlekete döndüm. Sonra ünlü tarih profesörleri Dr. Altan Marçelli ve Selçuk Erez'in Tokat seramikleriyle ilgili hazırlamış olduğu bir kitaba denk geldim. 700 yıl önce Tokat'ta çininin var olduğunu ve kıymetli olduğunu gördüm. Hatta bizim tescilli yazma desenlerimizin kendi tezlerinde çiniden aktarıldığını yazıyor. Oradan yola çıkarak kendi sanatımı ve yazma desenlerini çiniye aktararak, kabartma sanatında kendime ait bir form geliştirerek, koleksiyona sokarak bir çizgi oluşturdum" dedi.

'TOKAT, EL SANATLARIYLA ÜNLÜDÜR'

İlk işe başladığı zamanlarda vatandaşların çini mesleğini garipsediklerini söyleyen Ömür Özfalay, "Buraya gelenlere çinin tarihini anlatıyoruz. Tokat'ımız el sanatlarıyla ünlü bir ilimizdir. İnsanlara en çok sosyal medyadan ulaşabiliyorum. Özelikle yut içinden özel bir koleksiyon olduğu için talep çok iyi, yurt dışından ise İngiltere, Suudi Arabistan, Dubai'den talepler var. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorum" diye konuştu.


İstanbul, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 08:29 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hobi olarak girdiği çini üretiminde yurt dışına açıldı - Son Dakika
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