Hobi olarak girdiği sosyal medya gelir kapısı oldu - Son Dakika

Sosyal medya üzerinden kendisine hobi olarak bir sayfa açan ve zamanla sayfasını büyüterek kendisine gelir kapısı yapan Gülçin Sel, verdiği eğitimlerle de bir çok ev kadınının para kazanmasına yardımcı oldu.

İlk olarak memleketi Zonguldak'ta kendisine bireysel hesap açan Gülçin Sel, ilerleyen dönemde 'gulcinblog' olarak açtığı sosyal medya sayfasını hızla büyütmeyi başardı.

Kısa sürede 979 bin takipçiye ulaşan Sel, el emeği ile yaptığı amigurumi oyuncak bebeklerin online satışlarını yaptı.

Gülçin Sel, kadınlara yardımcı olarak işlerini büyütmelerini sağladığını; onlara reklam ve işbirliği, sayfa iç dizayn, görsel olarak nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında da eğitimler verdiğini söyledi. Sel, kendi satışlarının yanında başka kadınları da bu işe teşvik ederek onların da kazanmasını sağladığı için mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bu işi yaparken en büyük avantajının bu mecralara erkenden aktif olarak dahil olmasını örnek gösteren Sel, bir süre sonra reklam ve iş birliği teklifleri aldığını belirtti.

Sel, 1 milyona yakın kitlesini iyi değerlendirdiğini ve yaptığı iş birlikleri sayesinde sadece kendisinin değil, herkese kazandırdığını ifade ederek, "Günümüzde kurumsal firmaların en büyük ihtiyaçlarından birisi takipçi haline geldi. Bizde burada insanlara nasıl faydalı olabiliriz diye düşünerek etkinlikler başlattık. Oluşturduğumuz zincir sayesinde bu ihtiyaca mesai harcamaya başladım. Bebek örmeyi de o zaman bıraktım, her ikisine zaman ayıramıyordum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ