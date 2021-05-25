Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor - Son Dakika

Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor

25.05.2021 10:38
Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, yüksekliği 150 metreyi bulan kayalıklara tırmanıp, hobi olarak kaya balı toplamaya başlamıştı. Aynı zamanda AFAD gönüllüsü olan Yıldız, topladığı balın ihtiyaç fazlasını ise kilosunu 800 ile 1000 TL arasında değişen fiyatlarla satmaya başladığını söyledi.

Beden eğitimi öğretmeni Yalçın Yıldız, Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyü mevkiindeki kayalıklara tırmanıp, kaya balı topluyor.

"KİLOSUNU 800-1000 TL ARASINDA DEĞİŞEN FİYATLARLA SATIYORUZ"

AFAD'dan eğitim aldığını güvenlik önlemi alıp tırmandığını belirten Yıldız, bu işi hobi olarak yaptığını söyledi. Ticari amacının olmadığını ifade eden Yıldız, "Bu işi merhum babamdan öğrendim. Hobi amaçlı yaptığım bu zorlu iş, babamdan bana mirastır. Yüksek kayalıklara bal toplamak için çıkıp inmek, stresimi alıyor. Severek yaptığım bu işte, arıların bakımını da yapıyorum. Bakımları yapılmazsa hepsi telef olur. Yüksek yerlere tırmandığımda, arkadaşlarım halatla bana yardımcı oluyor. Bu iş gerçekten çok zahmetli ve tehlikeli. Bilmeyen yapmasın. Bu bal tamamen organiktir. Elimizden geldiği kadar, hastalara veriyoruz. Bazen çok fazla çıkartıyoruz. O zaman da ihtiyaç fazlasını, kilosu 800 ile 1000 TL arasında değişen fiyatlarla satıyoruz" dedi.

Beden öğretmeni, hobi olarak toplamaya başladığı kaya balının kilosunu 1000 liradan satıyor

GÖNÜLLÜ OLARAK AFAD'A KATILDI

Tırmanma konusunda Bursa'da eğitim aldığını da dile getiren Yıldız, "AFAD ekibinde gönüllü olarak çalışıyorum. Bir afet durumunda, gönüllü olarak afet bölgesine gidebiliyorum. Köyümüzde çoğu zaman keçiler, dağlık alanda mahsur kalıyor. Köy halkı da beni çağırıyor. Gelip keçileri kurtarıyorum" diye konuştu.

Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor

Türk Lirası, AFAD, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (7)
  • Adalet: Nolmus öğretmen maaşına, Geçinmek zormuş!!! Asgar ücretli napsin,2yildir yatıyor öğretmenler Tutturmussunuz öğretmen maaşı da maaşı gözünüzü Allah doyursun. Yattığı yerden. Para. Gelsin ohhhhhhh. Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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