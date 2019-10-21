Son Dakika Haberleri: Hobi olarak topladığı taşlarla evini "hazine"ye çevirdi
Son Dakika Güncel Hobi olarak topladığı taşlarla evini 'hazine'ye çevirdi

Hobi olarak topladığı taşlarla evini "hazine"ye çevirdi

42 dakika önce

İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan Filistinli Ramazan Ahmed, hobi olarak başladığı ve 13 yıl boyunca topladığı taş ve kaya parçalarıyla evinde büyük bir koleksiyon oluşturdu.

Hobi olarak topladığı taşlarla evini

İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan Filistinli Ramazan Ahmed, hobi olarak başladığı ve 13 yıl boyunca topladığı taş ve kaya parçalarıyla evinde büyük bir koleksiyon oluşturdu.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşayan Ahmed'in oluşturduğu koleksiyonda yaklaşık 1,5 tonluk değerli taş bulunuyor.

AA muhabirine konuşan Ahmed, başlangıçta topladıklarının değerli taş olduğunu bilmediğini ancak Gazze'deki İslam Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Gassan Veşşah ile Ürdünlü tarihi eser uzmanı Gassan Şakir'e gösterdiğinde, evindeki "büyük hazine"nin farkına vardığını söyledi.

Taşlar artık evine sığmıyor

Ahmed, taş ve kaya numunelerini evinde ahşap raflarda ve odalarda sakladığını, ancak evinin küçük gelmesi nedeniyle 300 kadar taşı İslam Üniversitesinin müzesine gönderdiğini belirtti.

İnsanların Gazze'de bulunan taş ve kayaların kıymetini bilmemesinden üzüntü duyduğunu anlatan Ahmed, bu taşların kırılarak inşaat malzemesi haline getirildiğine dikkati çekti.

Ahmed, Gazze'deki Turizm ve Tarihi Eser Bakanlığına durumu bildirdiğini ve bakanlığın da buna engel olmak için harekete geçtiğini ifade etti.

Hobisinin yanı sıra taş ve kaya parçalarını özel bir alet kullanarak işleyen Ahmed, topladığı taşları sergileyebileceği bir mekana sahip olmak istediğini sözlerine ekledi.


Evinde değerli taşlardan oluşan bir hazine saklıyor

Ahmed'in evinde oluşturduğu taş koleksiyonunda Yemen akik taşı, Suudi Arabistan Müzesi'nde bir numunesi bulunan siccil taşı ile kristal ve şeffaf taşlar bulunuyor.

Koleksiyonda ayrıca, dünya üzerinde çok ender rastlanan aydan düşen gök taşları, eski çağlara ait ve üzerinde farklı şekiller bulunan taşlar ile ömrü 160 yıllık bir taş değirmen yer alıyor.

Ramazan Ahmed, zaman zaman sahil kenarına ve taş kırma tesislerine gidip oradaki taşları toplayarak ya da halk pazarlarından ender bulunan taşları satın alarak hobisini sürdürüyor.

İsrail, Gazze, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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