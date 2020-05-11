Hobi olarak yaptığı bez bebekleri evdeki çocuklara hediye ediyor - Son Dakika

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde yaşayan Sema Kalkan (48), 2,5 yıl önce, torunu 'Mira' için yaptığı bez bebekleri geliştirip, şimdilerde Covid- 19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlandığı için evde kalan çocuklara hediye ederek sevindiriyor.

Koçarlı'nın kırsal Yeniköy Mahallesi 'nde yaşayan evli, iki çocuk annesi Sema Kalkan, şu an 3 yaşında olan torunu 'Mira Koşar' için evde bez bebek dikmeye başladı. Zamanla bez bebek yapma işi hobisi haline geldi. Kalkan, önce hobi olarak başladığını bez bebek yapımına, çocukların cep telefonu, tablet gibi elektronik eşyalara ilgisinin arttığını görünce daha ciddi yaklaşarak, kendisini geliştirdi. Kalkan şimdilerde ise mart ayından bu yana Türkiye 'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlama nedeniyle haftalardır evden dışarıya çıkmayan çocuklar için bez bebekler dikmeye başladı. Kalkan, diktiği 50 bez bebeği, komşularının çocukları ve torunlarına hediye ederek sevindirdi. Yaptığı bez bebekleri kapı kapı dolaşarak çocuklara hediye eden Kalkan'ı, elinde bebekle gören çocuklar ellerindeki cep telefonu ve tableti bırakıp bebeklere koştu.

Nilda Ay ve Ceren Ay kardeşler, bez bebekleri alınca büyük sevinç yaşadı. Koçarlı Atatürk İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Nilda Ay, "Tabletle oyun oynuyordum. Ama artık hediye olarak gelen bu bez bebeklerle oynayacağız. Çok mutlu olduk. Bez bebek çok tatlıymış" dedi.

'ONLARI SEVİNDİRMEK BENİ MUTLU EDİYOR'

El emeği, göz nuru dökerek ortalama 2 günde hazırladığı bez bebeklere çocukları çok sevindiğini görünce çok mutlu olup, yorgunluğunu unuttuğunu belirten Kalkan ömrü yettiği sürece yapmaya devam edeceğini söyledi.

Herkesin yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle zor günler yaşadığını söyleyen Kalkan, şöyle devam etti:

"Çocuklarımız ve yaşlılarımız evde, inşallah en kısa zamanda bu virüsten kurtuluruz. Ben bu durumda bir şeyler yapmak istedim. 3 yıl önce torunum için yapmaya başladığım bebeklerimi şu an parka ve sokağa çıkmadıkları için sıkılan çocuklar için yapıp, hediye etmek istedim. Evde dikiş makinesinde çeşitli bez parçalarından diktiğim bebeklerin içini pamukla dolduruyorum. Ardından da onlar için rengarenk kumaşlardan kıyafetler dikip, giydiriyorum. Çeşitli, boncuk ve pullarla süslemeler yapıyorum. Mümkün olduğunca evde elimdeki, malzemelerden yararlanarak yaptığım bu bebeklerle, çocukların yüzlerini güldürüyorum. Çorbada benim de bir tuzum olduğu için çok mutluyum."

ANNELERE ÖNERİDE BULUNDU

Kendi çocukluğunda sokaklarda hep oyunlar oynadıklarını belirten Kalkan, "Şimdiki çocuklar hiçbir oyunu bilmiyor. Bizim gibi çok fazla oyuncaklarla da oynamıyorlar. Şimdiki çocuklar bu bakımdan çok şanssızlar. Torunum bu oyunları oynadığında ve bu oyuncakları görünce çok mutlu oluyor. Anneler çocuklarına bu oyunları öğretebilir. Annelerden bir başka ricam çocuklarına daha çok vakit ayırmaları. Neredeyse maliyetsiz olan bu bez bebekleri evde kendileri de sandıkta kalan kumaşlardan bile yapabilirler" diye konuştu.