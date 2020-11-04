Hobi olarak yaptığı işte girişime kalkıştı, patent sahibi oldu - Son Dakika

Hobi olarak yaptığı işte girişime kalkıştı, patent sahibi oldu

04.11.2020 15:38
Hobi olarak yaptığı işte girişime kalkıştı, patent sahibi oldu, System.String[]

Samsun'da halk eğitim merkezi tarafından verilen butik çikolata yapma kursunu tamamlayan Ayşe Yılmaz, butik çikolata üretimi üzerine kendi iş yerini açarak patentini aldı.

Samsun'da halk eğitim merkezi tarafından verilen butik çikolata yapma kursunu tamamlayan Ayşe Yılmaz, butik çikolata üretimi üzerine kendi iş yerini açarak patentini aldı.

Samsun'un Terme ilçesinde 2019 yılında Terme Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan butik çikolata yapımı kursuna katılan kursiyer Ayşe Yılmaz, buradaki eğitimini tamamladıktan sonra sektör üzerine yönelerek kendine ait iş yerini açtı, markasını tescilledi.

Önceki yıllarda halk eğitim merkezinde el sanatları ve giyim kurslarında eğitmenlik yaptığını belirten Ayşe Yılmaz, "Butik çikolata kurslarına giderken aklımda böyle bir fikir yoktu, yalnızca hobi olarak yapıyordum. Ancak bölgede butik çikolata üretimi yapan bir tesisin olmadığını fark ettikten sonra bu iş üzerine yoğunlaşmayı düşündüm. 2020 yılı Şubat ayında kendime ait olan Amazon Hanımeli Butik Çikolata üretim tesisimi kurdum. Daha sonra bunu markalaştırmayı düşündüm ve patentimizi aldık" ifadelerini kullandı.

Butik çikolata üretim tesisinin bölgede tek olarak varlığını sürdürdüğünü dile getiren 52 yaşındaki Ayşe Yılmaz, özel günlerde ve yaz aylarında siparişe yetişemediklerini ve işletmede 5 kişiye kadar eleman çalıştırdığını kaydetti.

Çikolataya hasret olanların tercihi

Çikolataya alerjisi ve şeker hastalığı olanlar için müşterilerinin el yapımı çikolataları tercih ettiğini ifade eden Yılmaz, "Hazırladığımız çikolatalarda her şeyden önce ilave rafine şeker, koruyucu ve katkı malzemesi yok. Bu yüzden sağlıklı beslenmeye dikkat ederken, çikolata yemekten mahrum kalmak istemeyenler, diyette olanlar, çocuklarına sağlıklı çikolata yedirmek isteyen aileler gönül rahatlığıyla çikolatalarımızı tüketebiliyorlar" diye konuştu.

"İnternet büyük pazar"

Üretilen çikolataların özellikle internet üzerinden büyük talep gördüğünün altını çizen Yılmaz, "İşletmemiz karayolu kenarında bulunuyor. Bizim bölgemizde, 'Burada güzel bir yer var, uğrayalım' anlayışı pek yok. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden her gün Türkiye'nin çeşitli şehrine çikolatalar gönderiyoruz. İnternet, bizim ve diğer sektörler için büyük pazar. Bunu her işletmenin deneyim edinmesi gerekiyor" dedi.

Kadın girişimcilere seslendi

Ürünlerinde katkı maddesi, palm yağının olmaması ve hammaddesinin birinci sınıf olmasından dolayı çikolatayı tadanların çok beğendiklerini ifade eden Yılmaz, kadın girişimcilere şöyle seslendi:

"Çevremizdekiler tarafından bir sorunumuz var, yok sayılıyoruz gibi. Ailemiz, komşularımız ve diğer insanlar istediğimiz iş için bizleri desteklemeyebilirler. Ancak hiçbir girişimcinin özellikle bu girişimci bir kadınsa kimsenin desteğine ihtiyacı olmadığı aşikardır."

Yeni makineler için KOSGEB kanalıyla destekleme projesine katıldığını da aktaran Yılmaz, "İşletmemizi büyütmek ve daha iyi hizmet vermek için KOSGEB'e başvurduk. Projemiz onaylanmış durumda. Yüzde 70'i hibeden oluşan makine destek projemizle şuan pandemi dolayısıyla yakından ilgilenemiyoruz. En kısa zamanda yeni ekipmanlarımızla, tüm Türkiye'ye daha geniş kapsamlı hizmet vereceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Hobi olarak yaptığı işte girişime kalkıştı, patent sahibi oldu
Hobi olarak yaptığı işte girişime kalkıştı, patent sahibi oldu
Hobi olarak yaptığı işte girişime kalkıştı, patent sahibi oldu
Hobi olarak yaptığı işte girişime kalkıştı, patent sahibi oldu
Hobi olarak yaptığı işte girişime kalkıştı, patent sahibi oldu
Hobi olarak yaptığı işte girişime kalkıştı, patent sahibi oldu
Hobi olarak yaptığı işte girişime kalkıştı, patent sahibi oldu
Hobi olarak yaptığı işte girişime kalkıştı, patent sahibi oldu
Hobi olarak yaptığı işte girişime kalkıştı, patent sahibi oldu

Halk Eğitim Merkezi, Ayşe Yılmaz, İnternet, Samsun, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hobi olarak yaptığı işte girişime kalkıştı, patent sahibi oldu - Son Dakika


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