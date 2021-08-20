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Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak - Son Dakika

Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak

20.08.2021 11:54

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan Şükran Avşar, hobi amaçlı yetiştirdiği frenk üzümünün faydalarını öğrenince çiftçilere alternatif ürün kazandırmak için harekete geçti. Zahmetsiz yetişebilen bitki ilçe insanına ikinci gelir kapısı olacak.

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan Şükran Avşar, hobi amaçlı yetiştirdiği frenk üzümü ilçeye gelir kapısı açısından umut oldu. Kadınların rahatlıkla bahçede yetiştirebildiği bitkinin faydaları da saymakla bitmiyor.

ARKADAŞININ VERDİĞİ FİDEYİ BAHÇESİNE EKTİ

Ceviz diyarı Oğuzlar'da kendilerine ait bahçede sebze ve meyve ekimi yapan Şükran Avşar, günün büyük bir bölümünü toprakla geçirmeye başladı. Yaklaşık 2 yıl önce ziyaretine gelen bir arkadaşının elinde frenk üzümü fidelerini gören Avşar, bunları bahçesine dikti.

Arkadaşının elinden alıp öylesine bahçeye dikti! Frenk üzümü şimdi bir ilçenin ikinci gelir kapısı

FAYDALARINI ÖĞRENİNCE HAREKETE GEÇTİ

Yetiştirdiği fideden meyve almayı başaran Avşar, frenk üzümünün faydalarını araştırdı. Hem cilt üzerinde hem de tüm beden üzerinde oldukça etkili faydaları olan frenk üzümünü çoğaltmak isteyen Avşar, alternatif olarak yetiştirmeye başladığı ürünün satışını da yapmayı planlıyor. Avşar, "İki yıl oldu. Köklendirip çoğaltmayı düşünüyorum. Yeşil iken erik gibi yeniyor. Sonra pembe bir görünüme kavuşuyor. Reçeli yapılıyor. Her şeye faydalı. Fide sayısını çoğaltarak satmayı planlıyorum. Çok güzel bir meyve. Renk renk çok sayıda çeşidi var" ifadelerini kullandı.

Arkadaşının elinden alıp öylesine bahçeye dikti! Frenk üzümü şimdi bir ilçenin ikinci gelir kapısı

"BOL MEYVE VEREN BİR BİTKİ"

Emekli ziraat mühendisi Necmi Kızılaslan ise, ablasının iki yıl önce diktiği fidenin meyve verdikten sonra frenk üzümü olduğunu fark ettiklerini söyledi. Çok sayıda faydası bulunan frenk üzümünün aynı zamanda marmelatının çok güzel olduğunu dile getiren Kızılaslan, "Şu anda birkaç kök var ama ablam çoğaltarak satışını yapmayı planlıyor. Tüplü bir fidanın fiyatı 100 TL civarında. Rakım olarak 300 ile bin metre arasında yetişen nadide bir bitki. Bol meyve veren bir bitki. İlçede her tarafta yetişebilecek nadide bir bitki. İnşallah örnek olur. İlçede yaşayan kadınlar bahçelerde ekebilirler" dedi.

Arkadaşının elinden alıp öylesine bahçeye dikti! Frenk üzümü şimdi bir ilçenin ikinci gelir kapısı

"GELİRİ BİR AİLEYİ GEÇİNDİREBİLİR"

Bektaşi üzümü olarak da bilinen frenk üzümünün çalı formunda olduğunu anlatan Kızılaslan, ürünün yetiştiriciliğinin teşvik edildiğinde ek gelir kapısı olacağını belirtti. Oğuzların cevizi ile marka olduğunu hatırlatan Kızılaslan, "Bazı yıllar cevizleri soğuk vuruyor. Soğuk vurduğunda üzümden ek gelir elde edilebilir. Alternatif olarak yetiştirilmesini öneririm. Çünkü gelir getirici bir ürün. Kadınlar bunu bahçede bile yetiştirebilir. Geliri bir aileyi geçindirebilir" diye konuştu.

Arkadaşının elinden alıp öylesine bahçeye dikti! Frenk üzümü şimdi bir ilçenin ikinci gelir kapısı
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak

Oğuzlar, Ceviz, Bitki, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak - Son Dakika Ekonomi


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