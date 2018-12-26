Hobiciler 'İzmir Hobisi El Ele' Etkinliğinde Buluştu

Hobiciler 'İzmir Hobisi El Ele' etkinliğinde buluştuAYDIN - İzmir'de bir araya gelen Egeli akvaryum, kedi, köpek ve kuş besleyen hobiciler dayanışma etkinliği düzenledi.

Hobiciler 'İzmir Hobisi El Ele' etkinliğinde buluştu



AYDIN - İzmir'de bir araya gelen Egeli akvaryum, kedi, köpek ve kuş besleyen hobiciler dayanışma etkinliği düzenledi. Ege'nin dört bir yanından gelerek Fuar alanında buluşan hobicilere akvaryum kurulumu eğitiminin yanısıra ilgi alanlarına yönelik çok sayıda hediye de verildi.

İzmir Akvaryum Ailesi sosyal medya grubunun öncülüğünde İzmir Fuar Alanında ilk kez bir araya gelen 350'ye yakın hobici, etkinliklerde bilgi paylaşımlarının yanı sıra hobicilerin sorunlarını da dile getirdi. İzmir Hobisi El ele etkinliğinin sorumlusu olan Yunus Emre Pala, İzmir Akvaryum Ailesi Üyeler olarak ilk kez buluştuklarını ifade etti. Pala, "İzmir Hobisi El Ele adlı etkinliğimiz, İzmir akvaryum ailesi üyeleri ve İzmirli bütün hayvan severlerin ve evcil hayvan sahiplerinin katılımı ile gerçekleşti. Yaklaşık 350 hobici dostumuz bu etkinliğe katıldı. Yarım gün süren etkinliğimiz boyunca sponsor firmalarımızın desteğiyle hobicilerimize çekilişle çeşitli ödüller verildi. İkramlar ve çeşitli bilgi paylaşımları, uluslararası ödüllü bitki akvaryumu kurulumcumuz tarafından bitki akvaryumu kurulumu gerçekleştirildi. Denizli ve Afyon başta olmak üzere tüm ege bölgemizden ve İstanbul'dan gelen hobici dostlarımızla ilk kez buluşmanın heyecanını yaşadık" diyerek etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Müzik eşliğinde çeşitli etkinliklerin düzenlendiği hobicilerin buluşmasında konuklara akvaryum, kuş, kedi, köpek bakım, beslenme ve tedavi malzemeleri ücretsiz olarak dağıtıldı. Birbirinden ilginç cins köpeklerin de sahipleri ile birlikte katıldığı etkinlik büyük ilgi gördü. Aileleri ile birlikte etkinliğe katılan çocukların ise en büyük ilgi alanı köpekler oldu.

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