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HOBİFEST 2021'E DANSLI VEDA - Son Dakika

HOBİFEST 2021'E DANSLI VEDA

08.11.2021 11:59

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali 'HobiFest 2021', haftasonu Antalyalıların akınına uğradı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali 'HobiFest 2021', haftasonu Antalyalıların akınına uğradı. İki gün süren ve şenliğe dönüşen festival gelin-damat dansıyla sona erdi.

Cam Piramit alanında gerçekleşen 'HobiFest 2021', birbirinden renkli ve farklı etkinlikleri Antalyalılarla buluşturdu. 70 hobi kulübünün stant açtığı festivalde her yaştan Antalyalı, etkinlikleri ve hobi çalışmalarını inceledi.

YANGIN FOTOĞRAFLARI SERGİSİ

Demirören Haber Ajansı (DHA) Antalya muhabirlerinin Manavgat İlçesi'nde yaşanan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yangın felaketi olarak kayıtlara geçen orman yangınında çektikleri fotoğraflardan oluşan sergi, acil afet haberleşme birimi TRAC'ın canlı performansı, off-road özel seyirci etabı, nostaljik otomobil ve motosiklet sergisi, satranç ve mangala turnuvası, motosiklet ve bisiklet sürüş eğitimleri, drift yarışı, drone yarış ve eğitimleri, paramotor ve mikrolight uçuş gösterileri gibi pek çok stantlara ilgi yoğun oldu.

DERNEK, KULÜPLER DESTEK VERDİ

Festivale Türk Hava Kurumu (THK), motosiklet ve bisiklet kulüpleri, doğa sporları dernekleri, Antalya Klasik Araçlar Kulübü, kamp ve karavan dernekleri, Drone Sporları Kulübü, fotoğraf kulüpleri, Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Özel Çocuklar Lokomotif Band Ritim Grubu gibi birçok kurum, vakıf, dernek ve kulüp de katılım sağladı.

BAŞKAN DİREKSİYON BAŞINDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de festival heyecanını vatandaşlarla birlikte yaşadı. Böcek, festivalin son gününde etkinlik alanında off-road aracının direksiyonuna geçerek özel hazırlanan parkurda sürüş heyecanı yaşadı. Hobi stantları tek, tek gezen Böcek, katılımcılara teşekkür plaketlerini verdi, "HobiFest 2021'e katılan hobi dernekleri, kulüpleri ve gruplara, festivale ilgi gösterip alanı dolduran çocuk, genç, yetişkin Antalyalılara teşekkür ediyorum" dedi.

GELİN DAMAT DANSIYLA VEDA

HobiFest 2021'in son gününde birbirinden renkli konserlere, dans gösterilerine ve tiyatro oyununa ev sahipliği yaptı. Festivalin kapanışı, fotoğraf çekimi için alana gelen gelin ile damadın dansıyla daha da renklendi. Nostalji arabaların arasında bir araçtan yayınlanan müzik eşliğinde dans eden çift, izleyen kalabalığın alkış yağmuruna tutuldu. Çift, festival alanından çıkıp düğün salonunun yolunu tuttu. Kapanışın son dakikalarında çalan oyun havalarına kendilerini kaptıran stantlardaki görevli gençler de doyasıya çiftetelli oynayarak 'HobiFest 2021'e veda etti.

HOBİFEST 2021'E DANSLI VEDA
HOBİFEST 2021'E DANSLI VEDA
HOBİFEST 2021'E DANSLI VEDA
HOBİFEST 2021'E DANSLI VEDA

Büyükşehir Belediyesi, Festival, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HOBİFEST 2021'E DANSLI VEDA - Son Dakika


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