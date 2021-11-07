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HOBİFEST'TE TRAC STANDINA YOĞUN İLGİ - Son Dakika

HOBİFEST'TE TRAC STANDINA YOĞUN İLGİ

07.11.2021 14:45

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali 'Hobifest 2021', hobi meraklılarının yoğun ilgisini görüyor.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali 'Hobifest 2021', hobi meraklılarının yoğun ilgisini görüyor.

Cam Piramit Fuar Alanı'nda HobiFest'e 70'den fazla hobi kulübü katıldı. Hobifest 2021'de stand açan Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti Antalya Şubesi, 28 Temmuz'da başlayıp 10'ncu gününde kontrol altına ve 4 ilçeyi etkileyen Manavgat orman yangınını Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) fotoğrafları ile yeniden hatırlattı.

DHA SERGİSİNE BÜYÜK İLGİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınını an bean takip edip alevlerin arasında kalan DHA muhabirlerinin çektiği fotoğraflar ve televizyonlarda yayınlanan görüntüler bir kez daha sergilendi. DHA'nın fotoğraf sergisine çocukların ve gençlerin ilgisi yoğundu. Fotoğrafları inceleyen anne-babalar, çocuklarına yaşanan yangın felaketinin yarattığı zararı anlattı. Sergiyi gezen çocuklar, yangın fotoğraflarını cep telefonu kameralarına kaydetti.

TRAC standını ziyaret eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, DHA muhabirlerinin çektiği fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezdi. Başkan Böcek, "Şu an yangın bölgesindeki insanların feryatları, çaresizlikleri film şeridi gibi gözlerimin önüne geldi" dedi. Başkan Böcek, alevlerin arasında görev yapan DHA muhabirlerine teşekkür etti.

TELSİZ İSTASYONUNU ZİYARET ETTİ

Başkan Böcek, doğal afet olaylarında kesintisiz acil afet haberleşme hizmeti veren ve hayati önem taşıyan TRAC Antalya Şubesi'nin standını ziyaret etti. Manavgat orman yangınında 10 gün görev yapan TRAC'ın tam donanımlı mobil telsiz istasyonlarını inceleyen Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, gönüllü hizmet veren araçların sahipleri Nedim Aymen, Şube Başkanı Metin Karakuzu ile bir süre sohbet etti. Böcek, telsiz haberleşmesi çalışmaları konusunda bilgi aldı.

KUMLUCA İLE TELSİZLE KONUŞTU

Başkan Böcek, araca binip eline telsiz mikrofonu aldı TRAC'ın Kumluca istasyonuyla konuştu. Başkan Böcek, telsizden "Bölgede durum nasıl, bir sıkıntı var mı?" diye sordu. Telsiz operatörü İlyas Değirmenci'de, "Kumluca'da durum normal, herhangi bir sıkıntı yok. TRAC istasyonu olarak her an göreve hazır bekliyoruz" yanıtını verdi.

YANGINDA KESİNTİSİZ HABERLEŞME

Kamu yararına faaliyet gösteren ve Türkiye Afet Müdahale Planı'nda (TAMP) yer alan, AFAD'ında haberleşme kanadını oluşturan TRAC'ın Antalya Şubesi Başkanı Metin Karakazu'da Manavgat orman yangınında 10 gün yaptıklarını, arama-kurtarma, yangın söndürme ekiplerine, kriz merkezine kesintisiz telsiz haberleşmesi hizmeti verdiklerini anlattı.

'TRAC ANTALYA DA İYİ Kİ VAR'

Başkan Muhittin Böcek, "TRAC, doğal afet olaylarında mobil telsiz istasyonlarıyla tarih yazıyor. Örneğini Manavgat yangınında da gördük, gurur duyduk. TRAC'ın Antalya'da da bir şubesinin olmasından dolayı çok şanslıyız. Belediye olarak her türlü desteği vermeye hazırız" dedi ve telsiz operatörlerine teşekkür etti.

HOBİFEST'TE TRAC STANDINA YOĞUN İLGİ
HOBİFEST'TE TRAC STANDINA YOĞUN İLGİ
HOBİFEST'TE TRAC STANDINA YOĞUN İLGİ
HOBİFEST'TE TRAC STANDINA YOĞUN İLGİ

Büyükşehir Belediyesi, Manavgat, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HOBİFEST'TE TRAC STANDINA YOĞUN İLGİ - Son Dakika


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