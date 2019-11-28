Hobileri girişimci ruhuyla sirke markasına dönüştü

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde iki kadın girişimci, geleneksel yöntemlerle ürettikleri elma sirkesiyle marka oluşturup ekonomiye katkı sağlıyor.

Serpil Yorgancı ve arkadaşı Neriman Ekeş, 3 yıl önce hobi olarak elma sirkesi üretmeye başladı. Üretimlerini artırmaya karar veren iki arkadaş, 2 yıl önce küçük bir atölye kurdu.

Meşe ağacından yapılan fıçılarda geleneksel yöntemlerle elma sirkesi üretip Bozkurt ve Kastamonu'nun kısaltması olarak "BOZKA" markasıyla piyasaya sunan Yorgancı ve Ekeş, ülke genelinde söz sahibi olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yorgancı ve Ekeş, geçen yıl 3, bu yıl ise 6 ton elma sirkesi üreterek piyasaya sundu.

Serpil Yorgancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamen doğal, katkısız ürünlerle fark oluşturmak istediklerini söyledi.

Hobi olarak başladıkları işi ticari boyuta ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yorgancı, "Amatörce başladığımız üretimi nasıl profesyonele dönüştürebiliriz düşüncesiyle işimizi geliştirdik. Araştırmalarımız neticesinde meşe fıçılarında üretimin daha sağlıklı ve lezzetli olacağını gördük. 2,5 ton kapasiteli bir fıçı ile birkaç küçük fıçıyı atölyemize kazandırdık." dedi.

Ürünlerinde katkı maddesi ve su kullanmadıklarına işaret eden Yorgancı, doğal ortamda yetişen elmaların suyunu fıçılara döktüklerini, bir yıl dinlendirdikten sonra süzüp şişeleyerek pazara sunduklarını belirtti.

Ürünlerini Kastamonu ve ilçelerinde sattıklarını aktaran Yorgancı, Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlere de pazarlayarak pazar ağını geliştirmek istediklerini kaydetti.

"Sirkeyi meşe fıçılarında üreten sayılı işletmelerden biriyiz"

Neriman Ekeş de elmanın doğanın sunduğu en özel nimetlerden biri olduğuna dikkati çekti.

Geleneksel yöntemlerle üretim gerçekleştirdiklerinin altını çizen Ekeş, "İnsan sağlığına birçok fayda sağladığını bildiğimiz elma, bölgemizin önemli ürünlerden. Hiçbir şekilde doğallığını bozmadan elmanın suyunu alıp fıçılara aktarıyoruz. Fermantasyonun kendiliğinden gerçekleşmesini sağlıyoruz. Türkiye'de sirkeyi meşe fıçılarında üreten sayılı işletmelerden biriyiz. Kadın elinin hayatın her alanında olması gerekiyor. Ülke ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.