Hobileri para kazandırıyor - Son Dakika

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Hobileri para kazandırıyor

6 saat önce

Nilüfer Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi'nde dekoratif kilim dokuma kursu öğrencileri, üreterek keyifli vakit geçirirken, ürünlerini NİLSEM mağazası ve internet üzerinden satarak gelir elde ediyor.

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Nilüfer Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi'nde dekoratif kilim dokuma kursu öğrencileri, üreterek keyifli vakit geçirirken, ürünlerini NİLSEM mağazası ve internet üzerinden satarak gelir elde ediyor.


Mesleğinde 40 yılı geride bırakan tecrübeli el sanatları öğretmeni Asimet Dolmasever'in 21 kişilik sınıfında eğitim alan kursiyerler, eğitimlerine dokuma tekniklerini öğrenerek başladı. 2 aylık süreç sonunda yatkınlıklarının geliştiğini, çeşitli desen ve motifleri hızlı bir şekilde tezgahlarına yansıttıklarını ifade eden kursiyerler kilim dokumacılığında geldikleri aşamadan oldukça memnun.


Kurs hocası Asimet Dolmasever, dokumacılığa hobi olarak başlayan bazı kursiyerlerin NİLSEM'in Nilüfer Agora Çarşı'daki mağazası ile internet mağazacılığı üzerinden satış yaparak ekonomik kazanç elde etmelerinin kendisini sevindirdiği söylüyor.


NİLSEM çatısı altında Altınşehir, Yüzüncüyıl ve Fethiye mahallelerindeki eğitim merkezlerinin yanı sıra Nilüfer Belediyesi'nin mahalle iletişim merkezleri, kadın ve çocuk akademilerinde 10 farklı branşta yaklaşık 4 bin kursiyerin eğitim aldığını belirten NİLSEM sorumlusu Şükran Amil ise, her yaştan Nilüferliyi kurs merkezlerine davet etti. - BURSA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:17 Kaynak: İHA
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