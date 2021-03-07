Hobilerini girişimcilik ruhuyla gelire dönüştüren kadın, devlet desteğiyle işini kurdu - Son Dakika

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Siirt'te yaşayan Melek Şen, hobi olarak yaptığı el işi iğne oyaları, keçeden süslemeleri girişimcilik ruhu sayesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle kurduğu atölyede gelire dönüştürdü.

Eşinin görevi nedeniyle taşındığı kentte boş zamanlarını değerlendirmek için ürettiği el sanatları ürünlerini çevresine satan 2 çocuk annesi Şen, olumlu sonuçlar alınca bunları internetten satmaya başladı.

Ürün yelpazesine isimlik, saat, kadife kutu ve kolonya gibi ürünleri de dahil eden Şen, bu ürünlerden bazılarını il dışından tedarik etti.

Kargoda sıkıntılar yaşayan Şen, buna bazen de yanlış siparişler eklenince kendi işini kurmaya karar verdi.

KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılarak belgesini alan Şen, aldığı 165 bin lira hibeyle atölyesini kurarak hayalini gerçekleştirdi.

Şen, AA muhabirine, hobisi sayesinde aile bütçesine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Bu işi sadece erkekler yapmaz, kadınlar da yapabilir, diye düşündüm. Bu işi yapabileceğimi düşündüm ve araştırmalara girdim acaba maliyeti nedir, hangi makineler lazım? Bunları iyice araştırdım." diyen Şen, kadın girişimcilere destek veren KOSGEB İl Müdürlüğüne başvurduğunu anlattı.

KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç ve kurum çalışanlarının kendisine destek olduğuna değinen Şen, şunları kaydetti:

"Proje hazırlamamı söylediler ve makineler ile ilgili bir proje hazırladım. Projeyi KOSGEB'e sundum ve bir ay sonra onların onayı ile UV ve lazer makinelerimi aldım. Şu an çocuklarımı da atölyeye getirerek burada çalışıyorum. İşimi büyüteceğime inanıyorum. İleride ev kadınlarına iş vermeyi düşünüyorum. Müşterilerim akşam siparişleri yazıyor. Hemen ertesi gün hazırlayıp kargoyla gönderiyorum."

Satışları internetten yaptığını aktaran Şen, salgın sürecinde de çalıştığını dile getirdi.

"Gönül rahatlığı ile bütün girişimci kadınların bu işe girmelerini tavsiye ediyorum." diyen Şen, herkesin hayallerinin peşinden koşması gerektiğini sözlerine ekledi.