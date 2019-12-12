Hobileriyle başarıya ulaşanlar öğrencilerle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hobileriyle başarıya ulaşanlar öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Hobileriyle başarıya ulaşanlar öğrencilerle buluştu

6 saat önce

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Hobiden Başarıya" konulu kariyer söyleşisi gerçekleştirildi.

Hobileriyle başarıya ulaşanlar öğrencilerle buluştu, System.String[]

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "Hobiden Başarıya" konulu kariyer söyleşisi gerçekleştirildi.


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi(TOGÜ) Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşiye TOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe, Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Bozdoğan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Doç. Dr. Doğan Bozdoğan'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Kariyer Söyleşilerine, şair, yazar, öğretmen Mahmut Hasgül, Tokat'a Dair isimli sosyal medya hesaplarının kurucusu ve fotoğraf sanatçısı Süleyman Üzümcü ile Lezzet Ormanda isimli sosyal medya hesaplarının kurucusu Murat Pala Katıldı. Söyleşide konuklar hobi olarak başladıkları işlerde başarıyı nasıl yakaladıklarını dinleyicilere aktardılar. Şair, yazar ve öğretmen Mahmut Hasgül şiir yazmaya hobi olarak başladığını ve sonrasında daha ciddi bir şekilde ilerlettiğini, Tokat'ın tanıtımı için birçok çalışmalar yaptığını ve aslında Tokat'ın kendisini tanıtma konusunda biraz geri kaldığını ancak son yapılan Tokat Tanıtım Filminde de metin yazarı olarak gönüllü destek verdiğini anlattı. Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Üzümcü, fotoğraf sanatına nasıl başladığını anlatırken TOFSAD (Tokat Fotoğraf Sanatçıları Derneği)'ın kendisinin gelişiminde büyük payının olduğunu anlattı. Lezzet Ormanda Kurucusu Murat Pala ise, Tokat ve İlçelerde keşfettiği kamp yerlerinde haftanın yorgunluğunu atarak bu hobiye başladığını ve bunu sürekli hale getirmeye çalıştığını, doğada huzur bulduğunu anlattı. Dinleyiciler tarafından soruların cevaplanması sonrasında Mahmut Hasgül, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe'ye kitap takdiminde bulundu. Sonrasında Tokat tişörtleri ve kitap çekilişi gerçekleştirilerek, dinleyicilere çeşitli hediyeler verildi.


Program sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa Gökçe Kariyer Söyleşilerine katılan konuklara teşekkür belgesi takdim etti. - TOKAT

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Rektör, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:22 Kaynak: İHA
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