Hobisi geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Hobisi geçim kaynağı oldu

Elazığ'da 46 yıl önce hobi olarak bağlama çalmaya başlayan ve kendini geliştirip yapımını da öğrenin 62 yaşındaki Garip Yayık, son 15 yıldır ekmeğini ürettiği sazlardan kazanıyor

ELAZIĞ - Elazığ'da 46 yıl önce hobi olarak bağlama çalmaya başlayan ve kendini geliştirip yapımını da öğrenen 62 yaşındaki Garip Yayık, son 15 yıldır ekmeğini ürettiği sazlardan kazanıyor.

2 çocuk ve 4 torun sahibi 62 yaşındaki Garip Yayık, 46 yıl önce bağlama ve diğer saz türlerini çalarak müzikle uğraşmaya başladı. Türk Halk Müziğine merakı nedeniyle hobi olarak bu sanatla uğraşan zamanda saz üretimini de öğrendi. 15 yıl önce hobi olarak saz yapan ardından 20 metre karelik kendine bir iş yeri kuran Yayık, şimdilerde ise yerel ve ulusal bazdaki bir çok sanatçıya el işçiliği ile saz üreterek ekonomik kazanç elde ediyor.Emeklilik maaşı haricinde kurduğu atölyesinde yaptığı sazlardan kazandığı para ile geçimini sağlayan Yayık, yaptığı sazları kendi söylediği türkülerle test ediyor.

Saz üretimine hobi olarak başladığını anımsatan Garip Yayık (62), "20 metrekarelik atölyemde yaklaşık 15 yıldır ekmeğimi kazanıyorum. 1974 yılından beri saz çalma merakım vardı. Çalmaya başladık. Yaklaşık 15 yıldır da saz yapımıyla uğraşıyorum. Bir heves daha doğrusu amatör olarak başladım. Şuan kaliteli sazları atölyemde kendim yapıyorum. Çalışırken stres atıyorum. Ortaya güzel bir şey de çıkınca tabi daha çok seviniyorum, yaptığım sazları satmak bile içimden gelmiyor,karşımda kalsın diyorum" dedi.

Saz üretimine devam Yayık, "Yaparım dedim, yaptım. Bir iki yaptığım bozuk çıktı. Yaptıkça biraz daha düzeldi, biraz daha görünür bir hale geldi. Gerek ses olsun gerek ise estetik olsun halen saz üretimine devam ediyoruz. 20 metrekarelik bir alanda işte geçimimiz sağlıyoruz. Elimdeki saz ardıç ağacından yapılmış. Kapağı zaten ladin, sapı akça ağaçtır, bulgular ise Avanos'tur. Kaliteli bir sazın fiyatı bin 500 ile bin 600 TL, orta kalite sazlar bin ile bin 100 TL, öğrenci sazları ise 350 lira civarındadır"ifadelerini kullandı.