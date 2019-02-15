Son Dakika Haberleri: Hobisi İş Yeri Sahibi Yaptı

Hobisi İş Yeri Sahibi Yaptı

1 saat önce

Burdur'un Bucak ilçesinde hobi olarak başladığı antika eşya biriktirme tutkusu sayesine iş yeri sahibi oldu.

Hobisi İş Yeri Sahibi Yaptı, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde hobi olarak başladığı antika eşya biriktirme tutkusu sayesine iş yeri sahibi oldu.

Eski radyo ve antika eşyalara ilgi duyan işçi emeklisi Şeref Erdoğdu (55), beş yıldır biriktirdiği eski eşyaları meraklıları ile buluşturmak için iş yeri açtı.

Erdoğdu, yıllardır biriktirdiği birbirinden kıymetli eski radyo, gramofon, taş plak ve antika değerindeki resimleri, açtığı iş yerinde meraklılarının hizmetine sunuyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Erdoğdu, yeğenin teşviki ile eski radyo ve eşyalara merak sardığını belirtti.

2013 yılında emekli olduktan sonra nostaljinin sembolü eski radyoları almaya ve biriktirmeye başladığını ifade eden Erdoğdu, "Sadece radyo çeşitleri ile başladım ama iş zevkli olunca değişik eşyaları da yöneldim." dedi.

Evde koleksiyon olarak biriktirdiği eşyalar çoğalınca arkadaşlarının da teşvikiyle iş yeri açmaya karar verdiğini anlatan Erdoğdu, "Biz de artık ürünlerimizi satmak ve yenilerini almak için Antalya,Isparta,Bursa ve İstanbul'da eski eşyaların satıldığı mezatlara katılıyoruz." diye konuştu.

Her geçen gün antika eşyalara ilgi arttığına işaret eden Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Şu anda elimde 70 yıllık radyolar, 60 yıllık plaklar bulunuyor. Bazı eski radyolarımızın frekansları kalmadığı için çalışmıyor fakat biz onları FM vericiyle değiştirip çalışır hale getiriyoruz. Böylece insanlar, nostaljik radyoda müzik dinlemeye devam ediyor. Burada eski eşyaları görenler adeta geçmişte yolculuğa çıkıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:01 Kaynak: AA

Bucak, Burdur, Güncel
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