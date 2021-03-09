KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı - Son Dakika

KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı

09.03.2021 11:15

Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladıMuammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da 25 yıldır hobi olarak köpek yetiştiren Saffet Urgancı, 6 ay önce 10 bin metrekare alana çiftlik kurup, Kangal cinsi köpekler yetiştirmeye başladı.

Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da 25 yıldır hobi olarak köpek yetiştiren Saffet Urgancı, 6 ay önce 10 bin metrekare alana çiftlik kurup, Kangal cinsi köpekler yetiştirmeye başladı. 5 ila 11 ay arasındaki Kangal köpekleri yetiştirip, sattığını söyleyen Urgancı, "Yetiştirdiğimiz saf ırk Kangallar 1250 gram ile 1600 gram arasında doğar. Şu an bu köpeklere, Türkiye'nin 7 bölgesinin yanı sıra yurt dışından da talepler oluyor. Yurt dışındaki spor, sanat camiası gibi ünlü kesimlerden de istekler var" dedi

Hobi olarak köpek yetiştiren Saffet Urgancı, 6 ay önce 10 bin metrekareden oluşan üretim ve yetiştirme çiftliği kurdu. Çiftlikte saf ırk Kangal yetiştirip satan Urgancı, "Yaklaşık 25 yıldır hobi olarak köpek besliyorum. 6 ay önce bu üretim ve yetiştirme merkezini kurduk. Yetiştirme merkezimizde kafeslerimiz her köpek için en az 25 metrekare olup onların rahat edebilmesi için özel olarak düşünüldü. 4 dönüm, yani 10 bin metrekare alan üzerine kurulan bu tesisin etrafı güvenlik şeridi ve tellerle çevrildi. Günümüzde saf ırk olan Kangal'a birçok insan özel ilgi gösteriyor. Şu an yetiştirme çiftliğimizde 5 aylıktan başlayan ve 11 aylık olan yavrularımız mevcut. Bizler bu yetiştirme çiftliğinde standartların üzerinde hizmet vermeyi amaçlıyoruz. İnşallah hem Karaman'a hem de tüm Türkiye'ye elimizden geldiğince saf ırk neslini en güzel şekilde yetiştirmeyi istiyoruz. Dişilerimizin genetik özelliklerine göre yılda 2 defa veya 1 defa hamile kalmasını planlıyoruz. Bu ırkta ve güçte köpekler piyasada kalmadığından dolayı hep nesli kırıldığından bu köpekleri biz saf ırkın bozulmaması için çiftlikten dışarıya çıkarmıyoruz" dedi.

'SAF IRK KANGAL DAHA KİLOLU DOĞUYOR'

Kangal yavrularının günde en az 3 saat çiftlikte koşmalarını sağladıklarını ifade eden Urgancı, "Şu an bu köpeklere, Türkiye'nin 7 bölgesinin yanı sıra yurt dışından da talepler oluyor. Yurt dışındaki spor, sanat camiası gibi ünlü kesimlerden de istekler var. Şu an görüşmelerimiz devam ediyor. Dişilerimiz de hamile, anlaşmalar sağlandığı takdirde yurt dışındaki Kangal sevenleri de saf ırkla buluşturacağız?? dedi.

Diğer ırklarla çiftleştirilen Kangal köpeklerinin 450 gram olarak doğduğunu belirten Urgancı, "Nesli bozulmamış saf ırk olan bu Kangallar bin 250 ile bin 650 kilo arasında doğar. Bu yavru köpeklerimiz 6 aylık olduğunda en az 68 ile 85 kilo arası gelir. 19 ayına gelen dişiler en az 80 ile 95 erkekler ise 105 ile 135 kilo arasında oluyor. 19 aylık bir Kangal ayak üzerine bastığı zaman sırt ve boyun hizası en az 94 ile 105 santim oluyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı
KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı
KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı
KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı
KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı
KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı
KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı
KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı
KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı
KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı
KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı
KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı
KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı
KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı
KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı
KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı

Karaman, Türkiye, Çiftlik, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAMAN Hobisi Kangal köpekleri, yetiştirip satmaya başladı - Son Dakika


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