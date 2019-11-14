Son Dakika Haberleri: Hobisini çatıya taşıdı
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Hobisini çatıya taşıdı

6 saat önce

Tokat sanayi sitesinde bir demir doğramacı bahçesinde baktığı kümes hayvanlarına vakit ayıramayınca bu hobisini iş yerinin çatısına taşıdı.

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Tokat sanayi sitesinde bir demir doğramacı bahçesinde baktığı kümes hayvanlarına vakit ayıramayınca bu hobisini iş yerinin çatısına taşıdı.


Tokat sanayi sitesinde yaklaşık 40 yıldır demir doğramacı olarak faaliyet gösteren 4 çocuk babası Mustafa Ulukaya (54), bahçesinde beslediği kümes hayvanlarına vakit ayıramayınca bu hobisini iş yerine taşıdı. İlk önce iş yerinin içerisinde kümes hayvanı besleyen Ulukaya, daha sonra çatıya kümes yaptı. Çok sayıda tavuğun yanı sıra horoz, hindi, kaz, güvercin ve 3 köpek besleyen Ulukaya, ayrıca çeşitli bitki ve fidanlar dikerek kümesinin çevresini yeşillendirdi. Ulukaya, bahçesine iş yoğunluğu nedeniyle gidip gelmekte zorlanınca aklına böyle bir fikir gelerek iş yerinin çatısına kümes yaptığını kaydetti. İstediği her an kümes hayvanları ile ilgilenerek yemlerini sularını verebildiğini ifade eden Ulukaya, kendisi için çatıda hayvan beslemenin daha kolay olduğunu söyledi.


Çatıda beslediği hayvanları görenlerin şaşırdığını ifade eden Ulukaya, "Sanayi caminin avlusundan burayı görenler 'amca hayat sana güzel' diyorlar. Yaz aylarında burası daha güzel oluyor. Fidanlarım, sarmaşıklar, güllerim var. Hobi olarak bunlarla zevkle ilgileniyorum" diye konuştu.


Sanayi esnaflarından Yakup Uzun ise hayvan sevgisinin engel tanımadığını belirterek, "Komşumuz çatısında kümes hayvanları, köpek besliyor. İyi güzel bir şey, bizde arada sırada çıkıp yemliyoruz. Köpeğin bir tanesini ben büyüttüm. İlk defa görenler şaşırıyor, güzel yapmış diyorlar" diye konuştu. - TOKAT

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:32 Kaynak: İHA
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