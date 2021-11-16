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Hobisini işe dönüştürüp, modelleme hamuru ihracına başladı - Son Dakika

Hobisini işe dönüştürüp, modelleme hamuru ihracına başladı

16.11.2021 11:05

Hobi olarak ilgilendiği soğuk seramik sanatında kullanılan ithal hamurları yetersiz ve pahalı bulan Ankaralı Nurhan Durukan, önce kendi modelleme hamurunu geliştirdi, sonrasında da yurt dışına satmaya başladı.

Hobi olarak ilgilendiği soğuk seramik sanatında kullanılan ithal hamurları yetersiz ve pahalı bulan Ankaralı Nurhan Durukan, önce kendi modelleme hamurunu geliştirdi, sonrasında da yurt dışına satmaya başladı.

Durukan, kendi geliştirdiği modelleme hamurunu üreterek ihraç etmeye başlamasının hikayesini AA muhabirine anlattı.

Seramik sanatıyla bir belediyenin açtığı kursla tanıştığını ve bu sanatı çok sevdiğini belirten Durukan, çalışmaları sırasında çok fazla hamur tükettiğini aktardı.

Kullanılan hamuru Türkiye'de bulunmadığı için ancak yüksek fiyatlarla yurt dışından alabildiğini belirten Durukan, bunun üzerine modelleme hamuru üretmek için evde çalışmalara başladığını dile getirdi.

Bu çalışmayla yurt dışından gelen hamurlardaki birçok eksikliği de gidermeyi hedeflediğini ifade eden Durukan, evdeki denemeleri sırasında başta eşi olmak üzere ailesinden büyük destek gördüğünü kaydetti.

Durukan, eşinin iş yerinde çalışan mühendislerle bir Ar-Ge çalışması başlattığını belirterek, şunları söyledi:

"Evde gece yarıları uyanıp tekrar tekrar başka reçeteler yapmaya başladım. O reçetelerin sonucunda çok güzel bir hamur elde ettim. Türkiye'ye gelen birçok hamurun, fırında yapılan polimer killerin ve bizim yaptığımız seramik hamurun, birçok hamurun reçetesini birleştirerek hepsini kullanılabilir şekle getirdim. Kimin, ne yapmak istiyorsa benim hamurumdan yapabileceğini test ettim ve bu hedefime de ulaşınca KOSGEB'e başvurdum."

"60 yaşında onlardan çok daha iyi bir hamur yaptım"

Durukan, geliştirdiği ürünün birçok testten geçerek başta "oyuncak uygunluk belgesi" olmak üzere, çok sayıda ulusal ve uluslararası sertifikaya sahip olduğunu vurguladı.

Ardından geliştirdiği modelleme hamurunu üretmeye başlayarak Türkiye'de bunu yapmayı başaran ilk kişi olduğunu söyleyen Durukan, "akıllı hamur" dediği ürününü şöyle anlattı:

"2 yıl kadar raf ömrümüz var. Kırılmıyor, esnek, dayanıklı. Havada kuruyor, fırınlanmıyor. O yüzden kullanımı çok çok daha rahat. Esnek olduğu için bütün çalışmalar çok daha kolay yapılabiliyor. Bu bizim tabii ayrıcalığımız. Diğer bütün araştırdığım hamurların hepsi mutlaka fırınlanıyor veya çok kırılgan oluyor."

Durukan, elde ettiği hamurun yurt dışındaki benzerlerinden çok daha üstün özelliklere sahip olduğunu söyleyerek, "Ben bir Türk kadını olarak 60 yaşında onlardan çok daha iyi bir hamur yaptım." dedi.

Ürününü 5 ülkeye ihraç etmeye başladı

Üretim için fazla israf etmeden "yalın" bir fabrika kurduğunu aktaran Durukan, 8'i kadın olmak üzere 12 kişilik bir ekip oluşturduğunu belirtti.

Durukan, ilk başta yalnızca ana renklere sahip hamurlar ürettiklerini ve sonunda 28 renk yelpazesine ulaştıklarını paylaşarak, şimdiye kadar 5 ülkeye ihracat yaptıklarını ve bunlardan en büyüğünü Rusya'ya gerçekleştirdiklerini ifade etti. Durukan, Rusya dışında Hollanda, İspanya, Ukrayna ve Azerbaycan'a da ihracat yaptıklarını belirtti.

Amacının, ürününü başta Avrupa ve ABD olmak üzere tüm dünyaya ihraç etmek olduğunu kaydeden Durukan, şunları söyledi:

"Neden bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk malı orada raflarda olmasın? Benim hayatımda hiçbir zaman durmak yok. Kendi yapım da bunu yansıtıyor işimde. Sürekli çalışkanımdır. Bir şey üretmek için sürekli araştırma yaparım. Ben normalde genç bir insan değilim. Herkesin emekli olduğunu yaşta ben işe başladım ve pandeminin en kötü zamanında başladım."

Kullanım alanı çok geniş

Modelleme hamurunun kullanım alanının çok geniş olduğunu anlatan Durukan, hamurun mobilya sektöründe, çiçek aranjmanında, dekorasyonda, takı tasarımında, minyatür, mozaik ve heykel sanatında ve daha birçok farklı alanda kullanılabildiğini dile getirdi.

Farklı kullanım alanlarına özel malzeme takımları üreteceklerini ifade eden Durukan, ürününün yurt içi ve yurt dışındaki birçok sanatçıdan tam not aldığını sözlerine ekledi.

Durukan, modelleme hamuruyla yapılan işlerden insanların kazanç sağlayabildiğine işaret ederek, bunun yaygınlaşması için sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını ve çok iyi geri dönüşler aldıklarını da bildirdi.

Hobisini işe dönüştürüp, modelleme hamuru ihracına başladı
Hobisini işe dönüştürüp, modelleme hamuru ihracına başladı
Hobisini işe dönüştürüp, modelleme hamuru ihracına başladı
Hobisini işe dönüştürüp, modelleme hamuru ihracına başladı
Hobisini işe dönüştürüp, modelleme hamuru ihracına başladı

Araştırma Geliştirme, Türkiye, Seramik, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hobisini işe dönüştürüp, modelleme hamuru ihracına başladı - Son Dakika


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