Son Dakika Haberleri: Hobisini Meslek Haline Getirip, Atölye Açtı

Hobisini Meslek Haline Getirip, Atölye Açtı

8 dakika önce

KÜTAHYA'da evli ve 2 çocuk annesi Nalan Yaşar (43), hobi olarak başladığı kağıt oyma sanatını kısa sürede meslek haline getirerek atölye açtı.

Hobisini Meslek Haline Getirip, Atölye Açtı, System.String[]
KÜTAHYA'da evli ve 2 çocuk annesi Nalan Yaşar (43), hobi olarak başladığı kağıt oyma sanatını kısa sürede meslek haline getirerek atölye açtı. Osmanlı harem resimleri üzerine çalışmalar yapan Yaşar, "İnternetten bakarak öğrendim ve 10 yılda 3 kişisel sergi açtım. Bir eser en az 2 ayda ortaya çıkıyor. Amacım unutulmaya yüz tutmuş el sanatını hayali ve hevesi olanlarla buluşturmak" dedi.

Kütahya'da yaşayan ev hanımı Nalan Yaşar, 10 yıl önce internette kağıt oymacılığı sanatını görerek ilgi duymaya başladı. İnternetten izlediği videolarla hobi olarak kağıt oymacılığına başlayan Yaşar, kısa bir süre sonra 600 yıllık kağıt oymacılık sanatını olan kağıt rölyefi mesleği haline getirerek atölye açtı. Son 10 yıl içerisinde 3 kişisel sergi açan, yurt içinde çok sayıda karma sergiye katılan ve Kütahya Belediyesi el sanatları merkezinde çalışmalarını sürdüren Yaşar, bu sanatın daha çok insan tarafından tanınması için öğrenciler yetiştirmeye başladı.

Kütahya Belediyesi tarafından açılan Halil İbrahim Sanat Merkezi'nde kağıt oymacılığı sanatını sürdüren Nalan Yaşar, unutulmaya yüz tutmuş el sanatını daha çok insanla buluşturmak istediğini ifade ederek, "Bu sanata 10 yıl önce internetten araştırarak başladım. Kağıt oyma sanatı dalı tarihte pek çok millet kendi kültürüne göre icra etmiştir. Osmanlı'da 'katığ' diye geçiyor. 600 yıldır Japonya ve Fransa gibi birçok yerde kağıt oyma sanatı olarak adlandırılmıştır. 10 yılda üç tane kişisel sergi açtım, yurt içinde birçok karma sergilere katıldım. Genelde manzara resimleri, Osmanlı harem resimleri çalışıyorum. Bu sanatı gönülden aşkla yapıyorum. Belediyemizin bize açtığı sanat merkezinde bize tahsis edilen odayı atölye haline getirdik. Bir eser en az 2 ayda ortaya çıkıyor. Daha uzun sürenler de oluyor. Bir eser için on adet kağıt alarak buna aynı resimleri bastırıyoruz. Sonra her katını tek tek kesiyoruz. Çeşitli malzemelerle üst üste yapıştırarak derinlik veriyoruz. Ben bu sanatı çok severek yapıyorum. Bu sanatla ilgili kurslar verip, öğretmenlik yapıyorum" dedi.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:52 Kaynak: DHA

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