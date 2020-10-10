Hobisiydi, geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Hobisiydi, geçim kaynağı oldu

10.10.2020 08:35
Hobisiydi, geçim kaynağı oldu, System.String[]

MANİSA'da, İsa Deveci'nin (30), 20 yumurta alarak hobi olarak başladığı kanatlı hayvan yetiştiriciliği, geçim kaynağı oldu.

MANİSA'da, İsa Deveci'nin (30), 20 yumurta alarak hobi olarak başladığı kanatlı hayvan yetiştiriciliği, geçim kaynağı oldu. Kilo ve boyları ile dikkat çeken 'Light Brahma' cinsi horoz ve tavukta seri üretime geçen Deveci, yetiştirdiği horoz ve tavukları 500 ile 1500 TL arası değişen fiyatlarla satıyor.

Şehzadeler ilçesi Sancaklı İğdecik Mahallesi'nde İsa Deveci, kanatlı hayvan yetiştiriciliğine merak sardı. Deveci, ilk olarak Türkiye Brahma Kulübü Genel Başkanı Emrah Bilgi'den 20 yumurta aldı. Bu yumurtalardan komşusundan ödünç olarak istediği kuluçka makinesi ile civciv çıkartan Bilgili, böylelikle hobi olarak kanatlı hayvan yetiştiriciliğine başladı. Yetiştirdiği bu ilk civcivlerden elde ettiği 'Light Brahma' cinsi tavuk ve horozlarla kümesini genişletip 40'a yakın horoz ve tavuğa sahip olan Deveci, seri üretime geçti. Deveci, yetiştirdiği tavuk ve horozları satarak geçimini sağlamaya başladı.

Seri üretime geçtiği için bu aralar satışa ara verdiğini belirten İsa Deveci, " Manisa'da, Türkiye Brahma Kulübümüz var. Kulüp başkanından 20 yumurta ile kümes hayvancılığına ilk adamı attım. Bu şekilde başlayan serüvenimde şimdi yetiştirdiği horoz ve tavuklara satar duruma geldim. Yurt dışına bile satış yapıyorum. Geçen sene Irak'a bir horoz gönderdim" dedi.'ARTIK TEK İŞİM BU OLDU'Tek işinin kümes hayvanı yetiştiriciliği olduğunu kaydeden Deveci, şöyle devam etti:

"Tüm bahçemi kümese çevirdim. Yetiştirdiğim horozların ağırlığı 5 ile 6 kilogram arasında değişiyor, boyları ise 75 santimetreye kadar ulaşanları oluyor. Tavukların ise kilosu 3 ili 4 kilo arası, genelde boyları 40 ile 50 santimetre arasında. Tavukları 500 ile 1000 TL, horozlar ise daha gösterişli ve yarışmalarda kullanıldıkları için 1500 TL kadar değişen fiyatlar satıyorum. Üretimin yanında bu işin Türkiye'de gelişmesi için çalışıyorum" diye konuştu.


Hobisiydi, geçim kaynağı oldu
Hobisiydi, geçim kaynağı oldu
Hobisiydi, geçim kaynağı oldu
Hobisiydi, geçim kaynağı oldu
Hobisiydi, geçim kaynağı oldu
Hobisiydi, geçim kaynağı oldu
Hobisiydi, geçim kaynağı oldu
Hobisiydi, geçim kaynağı oldu
Hobisiydi, geçim kaynağı oldu
Hobisiydi, geçim kaynağı oldu
Hobisiydi, geçim kaynağı oldu
Hobisiydi, geçim kaynağı oldu
Hobisiydi, geçim kaynağı oldu

Türk Lirası, Şehzadeler, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hobisiydi, geçim kaynağı oldu - Son Dakika

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