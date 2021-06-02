Hobisiydi gelir kapısı oldu! Böğürtlenden 150 bin lira kazanacak

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Kadirli'nin Kümbet köyünde bulunan 5 dekarlık arazide kültür böğürtleni yetiştiriciliği yapan İsmet Soytorun, Çukurova'nın tarım ürünleri, mısır, buğday ve yer fıstığına alternatif tarım ürünü olarak böğürtleni seçti. Ekildikten sonra 2'nci yılında ürün veren böğürtlende bu yıl 5 dekarlık araziden 8 ton ürün beklediğini belirten Soytorun, böğürtlenin kilo fiyatının ise 20 TL'den alıcı bulacağını söyledi.

"KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ARAZİSİ OLAN ÇİFTÇİLER EKEBİLİR"

Böğürtlenin bağışıklık sistemi dostu olduğunu belirten Soytorun, "Evimin bahçesine ektiğim böğürtlen ile bu işe başladım. Şu anda ise 5 dekarlık alanda kültür böğürtleni yetiştiriciliği yapıyorum. Bu yıl 5 dekar araziye ekim yaptım. Bu ürün böğürtlen ve ahududu melezi olan Boysenbery diye adlandırılan ürün. Dekar başına ortalama 1 buçuk 2 ton böğürtlen hasat ediyoruz. Böğürtlenin kilosunu 20 TL'den satıyoruz. Özellikle küçük ölçekli arazisi bulunan çiftçilerimiz, buğday mısır gibi ürünlerin yerine alternatif tarım ürünü olarak böğürtlen ekimi yapabilirler" dedi.