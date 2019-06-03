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Hoca Ahmet Yesevi'de korkutan yangın

1 saat önce

Kayseri'nin Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde çıkan yangın paniğe sebep olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hoca Ahmet Yesevi'de korkutan yangın, System.String[]
Kayseri'nin Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde çıkan yangın paniğe sebep olurken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan İlçesine Bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Gedikli Sokakta bulunan müstakil evde yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bahçede başlayıp evin çatısına sıçrayan alevlere zaman kaybetmeden müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrasında yangın söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasını meraklı gözlerle izleyen ev sahibi, "Ev boştu, bahçede iki tane koltuk vardı. Arka bahçeden birisi girdi. 3 dakikanın içinde alev aldı birden bire. Yakan şahsı da gördüm ama yetişemedim" dedi.

Yangının söndürülmesinin ardından polis ekipleri olayla ilgili olarak işlem başlattı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:27 Kaynak: İHA
Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa
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