Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, sahada incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yapımına başlanan kanal ıslahı ve çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan çalışmalarla bölgeyi daha modern bir çevre görünümüne kavuşturacaklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, vatandaşların daha güzel bir ilçede yaşamaları için yoğun gayret sarf ettiklerini belirtti.

Şehrin altyapısını da geleceğe hazırladıklarının altını çizen Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Kocasinan'ımızın her bir bölgesindeki ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın taleplerini birer birer yerine getirme adına çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda başlatmış olduğumuz kanal ıslahı ve çevre düzenlemesiyle bu bölge yeni çehresine kavuşmuş olacak. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan mahallemizin içerisine doğru devam eden kanalı ıslah ediyoruz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek."