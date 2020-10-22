Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki kanal, Kcasinan'a yakışır hale getirildi - Son Dakika

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki kanal, Kcasinan'a yakışır hale getirildi

22.10.2020 11:11
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki kanal, Kcasinan'a yakışır hale getirildi, System.String[]

Kocasinan Belediyesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan geçen Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki kanal ıslahı çalışmalarını tamamladı.

Kocasinan Belediyesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan geçen Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki kanal ıslahı çalışmalarını tamamladı. Yepyeni bir Kocasinan inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kanal ıslahıyla bölgeyi daha modern bir çevre görünümüne kavuşturduklarını söyledi.

Kocasinan'ı baştan aşağıya modernize ederken, şehrin altyapısını da geleceğe hazırladıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak çevre düzenlemesine büyük önem verdiklerini belirtti. Hizmette sınır tanımadıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: " Kocasinan'ımızın her bir bölgesindeki ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın taleplerini birer birer yerine getirme adına çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu doğrultuda başlatmış olduğumuz kanal ıslahı ve çevre düzenlemesiyle bu bölge yeni çehresine kavuşturduk. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan mahallemizin içerisine doğru devam eden kanalı, ıslah ettik. Kocasinan'ımızın her bir bölgesini güzelleştirmek ve yeni bir çehreye kavuşturmak adına çalışmalar aralıksız devam edecek. Bütün ekiplerimiz, sahada çalışmalarını sürdürüyor. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerimize yakışır bir ilçe hazırlamak ve vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır. Çalışmalarımız, hayırlı uğurlu olsun."

Başkan Çolakbayrakdar, yepyeni bir Kocasinan inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan geçen Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki 550 metre uzunluğunda kanal, ıslah edilerek perde duvar yapıldı. Ayrıca Erkilet Bulvarı'ndan Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na kadar uzanan 2 kilometre uzunluğundaki kanal ise temizlenerek, 20 bin metrekare alana beton döküldü. Böylelikle kanal ıslah çalışmalarıyla bölge, daha temiz ve daha modern bir çehreye kavuşturuldu. - KAYSERİ

Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki kanal, Kcasinan'a yakışır hale getirildi
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki kanal, Kcasinan'a yakışır hale getirildi
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki kanal, Kcasinan'a yakışır hale getirildi

Ahmet Yesevi Mahallesi, Mustafa Kemal Atatürk, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki kanal, Kcasinan'a yakışır hale getirildi - Son Dakika

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