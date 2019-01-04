Son Dakika Haberleri: Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi, "Geç Kalanlar" Oyunuyla Açıldı

Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi, "Geç Kalanlar" Oyunuyla Açıldı

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi, "Geç Kalanlar" oyunuyla açıldı.

Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi,
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi, "Geç Kalanlar" oyunuyla açıldı.

Pervin Ünalp'ın yazdığı, Nihat Alpteki'nin yönettiği oyunda Defne Gürmen, Elçin Atamgüç, Vildan Gürelman ve Zafer Kırşan rol aldı.

Sorduğu ve sordurduğu sorularla seyircisini derinlikli bir yüzleşmeye davet eden oyun yarın bir kez daha aynı sahnede izleyiciyle buluşacak.

Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde 10-12 Ocak arasında "Komik-i Şehir Naşit Bey",
17-19 Ocak arasında "Karıncalar-Bir Savaş Vardı",
24-26 Ocak arasında "Can Yeleği",
31 Ocak-2 Şubat arasında "Uzlaşma", 6, 13, 20, 27 Ocak ve 3 Şubat'ta ise "Harikalar Mutfağı" isimli çocuk oyunu sahnelenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:49 Kaynak: AA

Şehir Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultangazi, Güncel
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